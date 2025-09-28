Gonzalo Bertranou vuelve a ser tenido en cuenta por Contepomi.

La derrota de Los Pumas ante Sudáfrica sepultó las chances de poder ser campeón del Rugby Championship, o al menos, de poder pelearlo hasta el final. De todos modos, al calendario del torneo le queda un partido, ante el mismo rival, duelo en el que reaparecerá Gonzalo Bertranou.

El medio scrum mendocino se suma al plantel por la baja de Gonzalo García, descartado por protocolo de conmoción. Al jugador nacido en Los Tordos se le abre una nueva oportunidad luego de quedar afuera de las convocatorias para los partidos contra Nueva Zelanda, Australia y el reciente versus los Springboks.

rugby-los pumas-australia-gonzalo bertranou.jpg
Gonzalo Bertranou, segundo mendocino con más caps en Los Pumas.

Serán tres los integrantes de Mendoza en la nómina para el último duelo del torneo, a jugarse en Londres por la decisión de Argentina de ceder la localía: Rodrigo Isgró (titular en la última fecha), Juan Martín González (fue suplente) y el mencionado Gonzalo Bertranou.

Pero la lista de Los Pumas tendrá otro cambio más, también por lesión: Nicolás Roger reemplazará a Tomás Albornoz, con una dolencia muscular en su isquiotibial izquierdo que lo marginará del encuentro versus Sudáfrica en Inglaterra.

Lo que le queda a Los Pumas en la agenda 2025

El camino del calendario de Los Pumas tendrá la última parada ante Sudáfrica en Londres por el Rugby Championship (el sábado 4 de octubre desde las 10 am) y luego cerrará con la ventana de partidos amistosos de noviembre. Argentina enfrentará a Galés (9/11), Escocia (16/11) e Inglaterra (23/11), todos en condición de visitante.

Marista y un título histórico para el rugby de Mendoza

A nivel nacional, Marista logró una corona sin precedentes para nuestra provincia. Los Curas lograron el Torneo del Interior 2025 al derrotar en la gran final a Jockey Club de Córdoba 27 a 7. Es el primero, no solo para el club, sino para el rugby mendocino en la historia del torneo.

