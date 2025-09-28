Serán tres los integrantes de Mendoza en la nómina para el último duelo del torneo, a jugarse en Londres por la decisión de Argentina de ceder la localía: Rodrigo Isgró (titular en la última fecha), Juan Martín González (fue suplente) y el mencionado Gonzalo Bertranou.

Pero la lista de Los Pumas tendrá otro cambio más, también por lesión: Nicolás Roger reemplazará a Tomás Albornoz, con una dolencia muscular en su isquiotibial izquierdo que lo marginará del encuentro versus Sudáfrica en Inglaterra.

Lo que le queda a Los Pumas en la agenda 2025

El camino del calendario de Los Pumas tendrá la última parada ante Sudáfrica en Londres por el Rugby Championship (el sábado 4 de octubre desde las 10 am) y luego cerrará con la ventana de partidos amistosos de noviembre. Argentina enfrentará a Galés (9/11), Escocia (16/11) e Inglaterra (23/11), todos en condición de visitante.

Marista y un título histórico para el rugby de Mendoza

A nivel nacional, Marista logró una corona sin precedentes para nuestra provincia. Los Curas lograron el Torneo del Interior 2025 al derrotar en la gran final a Jockey Club de Córdoba 27 a 7. Es el primero, no solo para el club, sino para el rugby mendocino en la historia del torneo.