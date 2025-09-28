Cuando se trata de limpiar ventanas, todo truco casero se recibe con alegría. Esta parte de la casa es un poco compleja. No es fácil llegar a todos los rincones pequeños y espacios de las ventanas, menos a los rieles o comisuras finas por donde corre la ventana.

Si tenemos ventanas de madera de dos hojas, es un poco más sencillo, aunque siempre hay que cuidar la madera de la humedad en exceso. Este truco casero, está pensado para las ventanas de aluminio con hojas corredizas.

Paso a paso: cómo limpiar los rieles de las ventanas con un truco casero

Un truco casero es un procedimiento, herramienta o técnica de casa que nos permite solucionar los problemas cotidianos sin gastar demasiado dinero. Son esos consejos o tips que nos daban nuestras abuelas para limpiar las manchas, arreglar objetos, cultivar plantas, cocinar alimentos y coser ropa. Existe un truco casero para casi cualquier asunto del hogar.

Para realizar este truco casero vas a necesitar: un recipiente o compotera pequeña, agua tibia, detergente y un cepillo de dientes viejo. Si la mugre es mucha y muy firme, puedes reemplazar el detergente por una mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre.

cepillo de dientes También puedes rociar con una manguera para eliminar la mugre blanda y removida.

En la compotera, coloca un poco de agua tibia con un chorrito de detergente de platos. Remoja las cerdas del cepillo de dientes y comienza a frotar los rieles de las ventanas para ablandar toda la mugre. Para llegar a las zonas más difíciles, puedes deformar un poco el cepillo de dientes con ayuda de calor para que quede en forma de L. Para absorber la tierra y el polvo removidos, puedes utilizar una esponja de platos blanda que llegue a los lugares más difíciles, o ayudarte con una aspiradora de pico fino.

Truco casero: cómo limpiar el polvo de las ventanas de madera

ventana de madera No uses mucha agua en las ventanas de madera ni productos que puedan desprender el barniz.

En este caso, el truco casero varía un poco debido al material. Para evitar daños en la madera, lo mejor es quitar el polvo o tierra superficial con la aspiradora o un plumero suave y quitar las manchas con un paño apenas humedecido.

Sea cual sea el tipo de ventanas, siempre hay que dejarlas secar completamente antes de cerrarlas, ya que la acumulación de humedad puede generar hongos.