Por qué recomiendan poner una cuchara de madera sobre una olla hirviendo: el truco que nadie conoce

Este simple truco de cocina usando una cuchara de madera puede acabar con el caos de tu cocina cuando hagas comida en la olla. Todos los detalles

Cuando llega la hora de estar en la cocina y preparar alguna comida es seguro que se usa alguna que otra olla. Sin embargo, depende el tipo de comida, cuando se usa agua hervida suele quedar todo hecho un desastre. Para que no te ocurra, te contamos por qué debes usar una cuchara de madera.

Poner una cuchara de madera apoyada transversalmente sobre una olla con agua hirviendo es un consejo doméstico muy usado antiguamente. No es un mito, en muchas ocasiones ayuda a evitar que el líquido se desborde cuando hierve, especialmente con preparaciones espumosas como pastas, leche, arroz o papas. Todos los detalles sobre el truco.

Truco de cocina: por qué usar una cuchara de madera sobre la olla

Uno de los problemas más comunes en la cocina ocurre al hervir líquidos en una olla, la espuma sube, se desborda y cae sobre la hornalla. Por suerte, existe un truco sencillo y 100% efectivo para evitar este problema: colocar una cuchara de madera sobre la olla mientras hierve.

Cuando cocinamos, los&nbsp;detalles marcan la diferencia: un simple descuido puede convertir un plato perfecto en un&nbsp;desastre&nbsp;en segundos.

Este truco es muy efectivo por varias razones, entre ellas:

Interrumpe la espuma: cuando el líquido hierve y genera espuma, las burbujas alcanzan la superficie y tienden a crecer hasta desbordar. La cuchara actúa como barrera física, pues así las burbujas que topan con la cuchara se rompen al contacto, lo que ayuda a que la espuma no suba libremente por el borde.

Dispersa el calor en la superficie: la madera no conduce bien el calor; al colocarse sobre la olla reduce localmente la temperatura de la espuma que toca la cuchara, favoreciendo que la burbuja colapse.

Además, la madera puede absorber mínimas cantidades de humedad y adherir una película de agua/espuma que interrumpe la tensión superficial de las burbujas. También altera el flujo de vapor en la boca de la olla, rompiendo corrientes que favorecen la acumulación y compactación de espuma.

Precauciones a tener en cuenta

El truco es ideal para cuando se hierve leche o se cocinan pastas, ya que suele elevar su espuma en pocos minutos.

  • No uses cucharas plásticas apoyadas sobre una olla muy caliente; pueden deformarse o derretirse.
  • La parte de la cuchara que sobresale puede calentarse por el vapor; usa agarraderas si la vas a mover.
  • Si la preparación está a punto de rebalsar, lo más seguro es bajar el fuego o retirar la olla del calor.
  • Si se usa para leche u otras preparaciones propensas a quemarse, limpia la cuchara enseguida para que no quede con olores.

Cuando vayas a cocinar pastas, leche y preparaciones lácteas, purés y papas hirviendo con tendencia a espumar, infusiones grandes o caldos con espuma, acuérdate de este truco.

