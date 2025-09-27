Por qué recomiendan poner una cuchara de madera sobre una olla hirviendo: el truco que nadie conoce

cocinar con olla Cuando cocinamos, los detalles marcan la diferencia: un simple descuido puede convertir un plato perfecto en un desastre en segundos.

Este truco es muy efectivo por varias razones, entre ellas:

Interrumpe la espuma: cuando el líquido hierve y genera espuma, las burbujas alcanzan la superficie y tienden a crecer hasta desbordar. La cuchara actúa como barrera física, pues así las burbujas que topan con la cuchara se rompen al contacto, lo que ayuda a que la espuma no suba libremente por el borde.

Dispersa el calor en la superficie: la madera no conduce bien el calor; al colocarse sobre la olla reduce localmente la temperatura de la espuma que toca la cuchara, favoreciendo que la burbuja colapse.

Además, la madera puede absorber mínimas cantidades de humedad y adherir una película de agua/espuma que interrumpe la tensión superficial de las burbujas. También altera el flujo de vapor en la boca de la olla, rompiendo corrientes que favorecen la acumulación y compactación de espuma.

Precauciones a tener en cuenta

poner cuchara de madera sobre olla con agua hirviendo (1) El truco es ideal para cuando se hierve leche o se cocinan pastas, ya que suele elevar su espuma en pocos minutos.

No uses cucharas plásticas apoyadas sobre una olla muy caliente; pueden deformarse o derretirse.

La parte de la cuchara que sobresale puede calentarse por el vapor; usa agarraderas si la vas a mover.

Si la preparación está a punto de rebalsar, lo más seguro es bajar el fuego o retirar la olla del calor.

Si se usa para leche u otras preparaciones propensas a quemarse, limpia la cuchara enseguida para que no quede con olores.

Cuando vayas a cocinar pastas, leche y preparaciones lácteas, purés y papas hirviendo con tendencia a espumar, infusiones grandes o caldos con espuma, acuérdate de este truco.