Por qué hay que espolvorear bicarbonato de sodio en el colchón y para qué sirve

Cuando de descansar se trata, hay muchos factores que se deben tener en cuenta. Primero que nada el colchón en el que dormimos influye en el sueño, y ni hablar de las condiciones a su alrededor. Para ello hay un truco de limpieza muy efectivo: espolvorear bicarbonato de sodio sobre el colchón.

Pues dormir bien no solo depende de tener un buen colchón, sino también de mantenerlo limpio y libre de bacterias, ácaros y olores desagradables. Con el paso del tiempo, el sudor, el polvo y la acumulación de humedad pueden afectar su higiene, provocando alergias y un descanso de menor calidad. Por eso, existe un truco que ayuda a desinfectar y renovar el colchón sin necesidad de gastar en productos costosos.

El truco de limpieza es muy sencillo y accesible, sin embargo, pocas personas lo ponen en práctica. Continúa leyendo y te contamos como funciona.

El poder del bicarbonato en la limpieza del colchón

hacer la cama
La limpieza de la habitación no solo implica hacer la cama, sino también desinfectar el colchón para evitar que haya ácaros viviendo en él o malos olores.

El bicarbonato de sodio es un producto económico, natural y multifuncional. Se utiliza tanto en la cocina como en la limpieza por sus propiedades desinfectantes, desodorizantes y antibacterianas. Cuando se aplica en el colchón, actúa como un aliado ideal para mantener la higiene del lugar donde descansamos.

Para poner en práctica este truco de limpieza deberás:

  1. Retira la ropa de cama y aspira el colchón para quitar polvo superficial.
  2. Espolvorea una capa fina de bicarbonato de sodio sobre toda la superficie.
  3. Déjalo actuar al menos 1 hora (idealmente 3 a 4 horas para mayor eficacia).
  4. Aspira nuevamente para retirar el producto junto con la suciedad absorbida.

Se recomienda aplicar este truco una vez al mes o cada dos meses, especialmente en épocas de calor o si se sufre de alergias.

Beneficios de espolvorear bicarbonato en el colchón

bicarbonato
Usa bicarbonato en tu colchón para realizar una limpieza profunda: este truco de limpieza no falla.

  • Elimina malos olores: Gracias a los compuestos de este polvo -Ion bicarbonato (HCO) ion sodio (Na) y la estructura cristalina- absorbe la humedad y neutraliza olores provocados por el sudor, la humedad o el paso del tiempo.
  • Combate bacterias y ácaros: ayuda a reducir la proliferación de microorganismos y ácaros del polvo que afectan a personas con alergias.
  • Refresca y prolonga la vida útil del colchón: mantiene el tejido más limpio y evita acumulaciones de suciedad.
  • Es un método natural y seguro: no contiene químicos agresivos, por lo que es apto para hogares con niños y mascotas.

Espolvorear bicarbonato en el colchón no solo elimina olores y bacterias, sino que también mejora la higiene del lugar donde pasamos un tercio de nuestra vida. Un remedio casero, barato y eficaz para dormir en un ambiente más saludable.

