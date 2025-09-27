Por qué hay que espolvorear bicarbonato de sodio en el colchón y para qué sirve

El poder del bicarbonato en la limpieza del colchón

hacer la cama La limpieza de la habitación no solo implica hacer la cama, sino también desinfectar el colchón para evitar que haya ácaros viviendo en él o malos olores.

El bicarbonato de sodio es un producto económico, natural y multifuncional. Se utiliza tanto en la cocina como en la limpieza por sus propiedades desinfectantes, desodorizantes y antibacterianas. Cuando se aplica en el colchón, actúa como un aliado ideal para mantener la higiene del lugar donde descansamos.

Para poner en práctica este truco de limpieza deberás:

Retira la ropa de cama y aspira el colchón para quitar polvo superficial. Espolvorea una capa fina de bicarbonato de sodio sobre toda la superficie. Déjalo actuar al menos 1 hora (idealmente 3 a 4 horas para mayor eficacia). Aspira nuevamente para retirar el producto junto con la suciedad absorbida.

Se recomienda aplicar este truco una vez al mes o cada dos meses, especialmente en épocas de calor o si se sufre de alergias.

Beneficios de espolvorear bicarbonato en el colchón

Elimina malos olores : Gracias a los compuestos de este polvo -Ion bicarbonato (HCO) ion sodio (Na) y la estructura cristalina- absorbe la humedad y neutraliza olores provocados por el sudor, la humedad o el paso del tiempo.

: Gracias a los compuestos de este polvo -Ion bicarbonato (HCO) ion sodio (Na) y la estructura cristalina- absorbe la humedad y neutraliza olores provocados por el sudor, la humedad o el paso del tiempo. Combate bacterias y ácaros : ayuda a reducir la proliferación de microorganismos y ácaros del polvo que afectan a personas con alergias.

: ayuda a reducir la proliferación de microorganismos y ácaros del polvo que afectan a personas con alergias. Refresca y prolonga la vida útil del colchón : mantiene el tejido más limpio y evita acumulaciones de suciedad.

: mantiene el tejido más limpio y evita acumulaciones de suciedad. Es un método natural y seguro: no contiene químicos agresivos, por lo que es apto para hogares con niños y mascotas.

Espolvorear bicarbonato en el colchón no solo elimina olores y bacterias, sino que también mejora la higiene del lugar donde pasamos un tercio de nuestra vida. Un remedio casero, barato y eficaz para dormir en un ambiente más saludable.