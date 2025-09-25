La mezcla entre el bicarbonato y el limón puede darte grandes beneficios.

La mezcla entre el bicarbonato y el limón puede darte grandes beneficios.

Pocas personas lo saben, pero la mezcla entre las cáscaras de limón, a menudo desperdiciadas por todos, y el bicarbonato de sodio, puede darte grandes beneficios en múltiples sentidos. En concreto, cada uno de ellos se verá reflejado en tu salud.

Sucede que tanto el bicarbonato de sodio como la cáscara de limón tienen propiedades con grandes ventajas, aunque es cierto que la combinación debe consumirse de manera moderada.

mezcla, beneficios
Esta mezcla puede traer grandes ventajas para la salud.

Por qué se recomienda mezclar cáscara de limón con bicarbonato

  • Propiedades alcalinizantes: aunque el limón es ácido, en el organismo tiene un efecto alcalino. El bicarbonato también es alcalinizante, lo que puede ayudar a equilibrar la acidez estomacal leve.
  • Acción antibacteriana y antifúngica: tanto la cáscara de limón como el bicarbonato poseen cierta actividad antimicrobiana, útil para higiene bucal o limpieza.
  • Posible ayuda para el mal aliento: al mezclarse, puede servir como enjuague casero que refresca la boca.
  • Efecto digestivo y depurativo: puede favorecer la digestión y ayudar a reducir la sensación de pesadez estomacal.
  • Uso detox y energético: muchas personas lo consumen en ayunas con agua porque sienten que limpia el organismo y aporta vitalidad.
  • Aporte de antioxidantes: la cáscara de limón contiene flavonoides, vitamina C y aceites esenciales que ayudan a combatir los radicales libres.

Más allá de la salud, esta mezcla casera es un excelente limpiador natural. Es ideal para superficies, para la grasa, y para blanquear, como también para neutralizar olores y exfoliar ollas y sartenes.

beneficios, mezcla
Más allá de la salud, esta mezcla es un excelente limpiador natural.

Como se dijo antes, deberás tener una serie de precauciones a la hora de usar el bicarbonato de sodio y la cáscara de limón. El consumo excesivo de bicarbonato puede alterar el equilibrio del pH en el cuerpo, causando molestias digestivas o sobrecargando los riñones.

Siempre conviene lavar la cáscara de limón para evitar pesticidas o químicos. No está recomendado como tratamiento médico para gastritis, úlceras ni enfermedades crónicas.

Cómo preparar la mezcla de limón y bicarbonato

  1. Junta las cáscaras de 2 limones bien lavados.
  2. Ponlas en la licuadora junto con ½ taza de agua.
  3. Agrega 2 cucharadas de bicarbonato de sodio.
  4. Procesa todo hasta lograr una pasta homogénea.
  5. Guarda la mezcla en un frasco hermético y úsala cuando la necesites.

