Por qué se recomienda mezclar cáscara de limón con bicarbonato

Propiedades alcalinizantes : aunque el limón es ácido, en el organismo tiene un efecto alcalino. El bicarbonato también es alcalinizante, lo que puede ayudar a equilibrar la acidez estomacal leve.

: aunque el limón es ácido, en el organismo tiene un efecto alcalino. El bicarbonato también es alcalinizante, lo que puede ayudar a equilibrar la acidez estomacal leve. Acción antibacteriana y antifúngica : tanto la cáscara de limón como el bicarbonato poseen cierta actividad antimicrobiana, útil para higiene bucal o limpieza.

: tanto la cáscara de limón como el bicarbonato poseen cierta actividad antimicrobiana, útil para higiene bucal o limpieza. Posible ayuda para el mal aliento : al mezclarse, puede servir como enjuague casero que refresca la boca.

: al mezclarse, puede servir como enjuague casero que refresca la boca. Efecto digestivo y depurativo : puede favorecer la digestión y ayudar a reducir la sensación de pesadez estomacal.

: puede favorecer la digestión y ayudar a reducir la sensación de pesadez estomacal. Uso detox y energético : muchas personas lo consumen en ayunas con agua porque sienten que limpia el organismo y aporta vitalidad.

: muchas personas lo consumen en ayunas con agua porque sienten que limpia el organismo y aporta vitalidad. Aporte de antioxidantes: la cáscara de limón contiene flavonoides, vitamina C y aceites esenciales que ayudan a combatir los radicales libres.

Más allá de la salud, esta mezcla casera es un excelente limpiador natural. Es ideal para superficies, para la grasa, y para blanquear, como también para neutralizar olores y exfoliar ollas y sartenes.

Como se dijo antes, deberás tener una serie de precauciones a la hora de usar el bicarbonato de sodio y la cáscara de limón. El consumo excesivo de bicarbonato puede alterar el equilibrio del pH en el cuerpo, causando molestias digestivas o sobrecargando los riñones.

Siempre conviene lavar la cáscara de limón para evitar pesticidas o químicos. No está recomendado como tratamiento médico para gastritis, úlceras ni enfermedades crónicas.

Cómo preparar la mezcla de limón y bicarbonato