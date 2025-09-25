Cómo limpiar profundamente la tapa de plástico del inodoro y sacarle el color amarillo

Por suerte hay algunas maneras de poder solucionarlo con dos trucos caseros, devolviéndole su color original y quitándole ese feo aspecto que no es agradable a los ojos.

Si hay que buscar alguien que brinde buenos consejos sobre limpieza, nada mejor que recurrir a los expertos de GroupSumi.

limpiar-tapa-inodoro Limpiar periódicamente el inodoro y la tapa, es fundamental para mantener una buena higiene del baño.

Limpiar la tapa del inodoro que se puso amarilla

La tapa del inodoro casi siempre va adquiriendo un tono amarillento y le da una mala impresión al baño.

Y para qué este lugar tan concurrido de la casa vuelva a tener un inodoro con la tapa blanca como si fuera nueva, es una muy buena opción seguir los consejos que brindan los especialistas en limpieza.

Todas las impurezas qué andan dando vueltas por las inmediaciones y dentro del inodoro, terminan manchando la tapa. Limpiar y prevenir para que esto no pase, es algo que todos deberían hacer, con estos trucos caseros:

La tapa amarillenta del i nodoro del baño tiene un enemigo y ese es el vinagre blanco, un ingrediente natural que lo combate muy bien.

Lo primero que hay que hacer es mojar la tapa del inodoro amarillenta con vinagre blanco, aplicándolo con un trapo o servilleta de papel. Deja reposar varios minutos.

Refregar con la ayuda de un cepillo de cerdas blandas y procurar de remover todas las impurezas.

Retirar todos los excedentes desprendidos del plástico de la tapa con abundante agua tibia.

limpiar-tapa-inodoro-baño El inodoro, al igual que la tapa de plástico, se va tiñendo de amarillo con el paso de los años.

Limpiar con bicarbonato de sodio

Otro que combate las manchas amarillas de la tapa del inodoro del baño, es el bicarbonato de sodio, un ingrediente esencial para limpiar algunas superficies estropeadas con el tiempo.

Se aplica de la siguiente manera: