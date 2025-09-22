Inicio Sociedad Limpiar
Cómo limpiar las manchas de té y café que percuden las tazas blancas

Las tazas de la casa se manchan con el tiempo, generalmente por culpa del té y café. Cómo limpiar una por una para que queden como nuevas

Miguel Guayama
Las tazas sucias se pueden limpiar con detergente, bicarbonato de sodio y vinagre.

¿Quién no tiene en su casa una taza manchada con té o café? Sucede que estas bebidas hacen estragos con las tazas y las dejan percudidas con la cafeína que poseen. Por suerte, hay una manera de limpiar una por una y que queden como nuevas.

Con el paso del tiempo, las tazas se van ensuciando. Y por más que uno las lave como corresponde, a mano con una esponja y detergente, o en el lavavajillas, los colorantes naturales del té y el café se van adhiriendo a las pequeñas fisuras del material en el que están hechas las tazas, tiñéndolas de manera gradual.

Los componentes de estas bebidas terminan siendo un dolor de cabeza para los obsesivos de la limpieza. Ver todos los días como las tazas estan manchadas, sobre todo en el fondo, los inquieta mucho.

No hay nada más feo que ver una taza percudida y no preocuparse por limpiarla con algún método casero.

Por eso, para quitarles las manchas a las tazas y que queden relucientes, nada mejor que aplicar un truco casero que no falta y que se destaca por su efectividad, entre todos los métodos de limpieza profunda que se pueden usar.

Quién da muy buenos consejos para limpiar las tazas, provienen del sitio craftología, que se encargan de difundir tips y trucos de todo tipo para aplicar en la vida cotidiana.

No es muy complicado limpiar las tazas y los residuos que se van fijando en sus fondos y paredes.

Limpiar las manchas de té y café de las tazas

Bien utilizado y siguiendo el paso a paso aconsejado, todo el mundo puede limpiar sus tazas y que queden bien blancas, como nuevas:

  1. Lo primero que hay que hacer es lavar bien las tazas como se hace de costumbre.
  2. Dejarlas con agua caliente adentro, con un chorrito de vinagre.
  3. Luego de 10 minutos, enjuagar las tasas y lavarlas con abundante agua y detergente.
  4. Incorporar un poco de bicarbonato de sodio y detergente. Con ayuda de una esponja, limpiar la taza con esta pasta, hasta que todas las impurezas depositadas en el fondo se vayan eliminando.
  5. Para que el truco casero sea más efectivo, se puede dejar esta pasta con un poco de agua dentro de la taza por algunos minutos, para luego enjuagar con agua caliente.
Limpiar profundamente las tazas de la casa es posible gracias a los tips que brindan los especialistas en limpieza.

  1. Una segunda opción es colocar una solución de agua con lavandina y dejar reposar. Enjuagar luego de varios minutos con abundante agua.

