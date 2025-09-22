Cómo limpiar las manchas de té y café que percuden las tazas blancas

Con el paso del tiempo, las tazas se van ensuciando. Y por más que uno las lave como corresponde, a mano con una esponja y detergente, o en el lavavajillas, los colorantes naturales del té y el café se van adhiriendo a las pequeñas fisuras del material en el que están hechas las tazas, tiñéndolas de manera gradual.

Los componentes de estas bebidas terminan siendo un dolor de cabeza para los obsesivos de la limpieza. Ver todos los días como las tazas estan manchadas, sobre todo en el fondo, los inquieta mucho.