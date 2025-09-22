Cómo limpiar las manchas de té y café que percuden las tazas blancas

¿Quién no tiene en su casa una taza manchada con té o café? Sucede que estas bebidas hacen estragos con las tazas y las dejan percudidas con la cafeína que poseen. Por suerte, hay una manera de limpiar una por una y que queden como nuevas.
¿Quién no tiene en su casa una taza manchada con té o café? Sucede que estas bebidas hacen estragos con las tazas y las dejan percudidas con la cafeína que poseen. Por suerte, hay una manera de limpiar una por una y que queden como nuevas.
Con el paso del tiempo, las tazas se van ensuciando. Y por más que uno las lave como corresponde, a mano con una esponja y detergente, o en el lavavajillas, los colorantes naturales del té y el café se van adhiriendo a las pequeñas fisuras del material en el que están hechas las tazas, tiñéndolas de manera gradual.
Los componentes de estas bebidas terminan siendo un dolor de cabeza para los obsesivos de la limpieza. Ver todos los días como las tazas estan manchadas, sobre todo en el fondo, los inquieta mucho.
Por eso, para quitarles las manchas a las tazas y que queden relucientes, nada mejor que aplicar un truco casero que no falta y que se destaca por su efectividad, entre todos los métodos de limpieza profunda que se pueden usar.
Quién da muy buenos consejos para limpiar las tazas, provienen del sitio craftología, que se encargan de difundir tips y trucos de todo tipo para aplicar en la vida cotidiana.
Bien utilizado y siguiendo el paso a paso aconsejado, todo el mundo puede limpiar sus tazas y que queden bien blancas, como nuevas: