Por qué hay que rociar con vinagre las superficies de acero inoxidable: ¿qué significa?

¿Por qué y cómo deberías rociar vinagre de limpieza en el acero inoxidable?

El vinagre blanco, entre sus múltiples usos, se puede usar para limpiar el acero inoxidable de la casa, desde mesadas, hasta utensilios y elementos de cocina.

El vinagre no solo remueve las manchas, también sirve para limpiar las marcas que quedan en el acero inoxidable cuando los tocamos mucho. Como si fuera poco, remueve las gotas de agua o los restos de cal que quedan marcados en las canillas.

limpiar acero Realiza esta limpieza con vinagre una vez por semana o cada 15 días.

Simplemente, debes colocar partes iguales de agua y vinagre de limpieza en un atomizador y rociar el acero inoxidable. Utiliza un paño limpio y suave para refregar y seca con una toalla limpia o una servilleta de papel.

Los mejores paños para limpiar acero inoxidable son los de microfibra y telas de toalla que no desprenden pelusas.

objetos de limpieza Puedes combinar vinagre con otros productos naturales para limpiar, como bicarbonato, limón o hierbas aromáticas.