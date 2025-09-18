Por qué hay que rociar con vinagre las superficies de acero inoxidable: ¿qué significa?

¿Por qué y cómo deberías rociar vinagre de limpieza en el acero inoxidable?
El vinagre blanco, entre sus múltiples usos, se puede usar para limpiar el acero inoxidable de la casa, desde mesadas, hasta utensilios y elementos de cocina.
El vinagre no solo remueve las manchas, también sirve para limpiar las marcas que quedan en el acero inoxidable cuando los tocamos mucho. Como si fuera poco, remueve las gotas de agua o los restos de cal que quedan marcados en las canillas.
limpiar acero
Realiza esta limpieza con vinagre una vez por semana o cada 15 días.
Simplemente, debes colocar partes iguales de agua y vinagre de limpieza en un atomizador y rociar el acero inoxidable. Utiliza un paño limpio y suave para refregar y seca con una toalla limpia o una servilleta de papel.
Los mejores paños para limpiar acero inoxidable son los de microfibra y telas de toalla que no desprenden pelusas.
5 usos sorprendentes del vinagre en el hogar: un producto de limpieza impresionante
objetos de limpieza
Puedes combinar vinagre con otros productos naturales para limpiar, como bicarbonato, limón o hierbas aromáticas.
- El vinagre de limpieza puede usarse en el hogar para lavar pisos y desinfectar la unión de las baldosas. También sirve para eliminar el moho y la mugre de los azulejos del baño, el techo y las paredes.
- Con chorro de vinagre se pueden remover los pegotes o restos de pegamento de las superficies. Sobre todo los pegotes que dejan los stickers o pegatinas.
- El vinagre es un repelente natural de plagas. Su aroma ácido e intenso, espanta a las hormigas y previene la formación de hongos en las hojas.
- Si colocas un vaso de vinagre de limpieza dentro de la heladera, los olores intensos se neutralizan. Lo mismo sucede si calentamos un vaso con vinagre y limón en el microondas, el vapor de ambos ingredientes ablanda la mugre del aparato.
- Finalmente, puedes usar un poco de vinagre blanco rebajado con agua para limpiar las manchas de excremento de paloma en el auto. Siempre que se limpia con vinagre, hay que tener mucho cuidado de no colocarlo en superficies delicadas como pantallas digitales u muebles con pinturas y barnices.