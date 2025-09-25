Cómo conservar más tiempo flores en un florero usando azúcar

Cuánto duran las flores en un florero

Ya sea para decorar, o para recordar un hermoso gesto que alguien tuvo con nosotros al regalarnos flores, hay personas que en su hogar cuentan con un florero repleto de flores. Este detalle no suele pasar inadvertido para quien lo ve, ya que el color y el aroma de las flores, se roba la atención de todo visitante.

Es importante saber que no todas las flores duran el mismo tiempo florecido en el florero, y es que su vida puede extenderse entre unos pocos días, hasta varias semanas. No todo se resume a la especie de la planta, sino que, obviamente, también dependerá de determinados cuidados que debemos tener.

Para poder tener al menos una pequeña idea de cuánto tiempo puede durar nuestras flores en el florero, habrá que tener en cuenta los siguientes detalles, según los expertos en jardinería:

La especie de la flor

La frescura de la flor al ser comprada o cortada

El cuidado y mantenimiento de la persona

El ambiente en el que se mantenga

Florero (1).jpg De acuerdo a la especie, la flor tiene un tiempo de duración en tu florero.

Truco casero para que tus flores duren más tiempo en el florero

Olvídate de tener que estar sufriendo por cambiar constantemente las flores de tu florero, y es que cada una de ellas tardarán más en marchitarse gracias a un sencillo, pero sumamente efectivo, truco casero. Para poder llevarlo a cabo necesitaremos los siguientes ingredientes:

Florero

Agua

Azúcar

Vinagre

Esto ocurre porque, según Purplant, el azúcar funciona como un alimento para las flores presentes, revitalizándolas mediante el agua. Se le proporciona una fuente de carbohidratos, y es que son un elemento vital para su preservación.

Azúcar El azúcar es el protagonista clave de este truco casero.

Para llevar a cabo este truco casero, deberás seguir las siguientes instrucciones, así lograrás que tus flores duren mucho más tiempo en tu florero: