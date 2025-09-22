Si los cajones o muebles son de madera, es importante tener en cuenta una pequeña lista de productos que nunca deberías utilizar para limpiar o arreglar este tipo de muebles de casa. El vinagre puro, mucha agua, el limón o la lejía, pueden dañar la madera y arruinar el acabado.

Un truco casero ye algo más: ¿por qué los cajones de casa no cierran?

Normalmente, los cajones de madera suelen hincharse por la humedad del ambiente o la habitación. Otros factores también afectan el funcionamiento del mueble, tales como el polvo acumulado en los carretes del costado, algunas fallas de fábrica o una sobrecarga de cosas en el interior.

Lo ideal es no forzar el movimiento del cajón y detectar la causa, para luego tomar algún tipo de medida. Si es por hinchazón, lo mejor es que el cajón se seque en un espacio ventilado.

cerrar cajón Realiza una limpieza frecuente de los cajones y las partes que puedan acumular polvo.

Si es por sobrecarga, vas a tener que reacomodar las cosas del interior; y si el cajón no cierra por acumulación de polvo, realiza una limpieza profunda de los muebles de casa.

Si el problema no desaparece, vas a tener que usar una lija para crear el espacio necesario entre la madera del cajón y el mueble, pero antes, puedes intentar otras cosas. A continuación te comparto un truco casero, barato y rápido para arreglar un cajón trabado y sin movimiento.

Truco casero: te explico cómo arreglar un cajón que no cierra usando un jabón

El jabón de tocador sólido y en barra es un producto infaltable en toda casa. Para realizar este truco casero vas a necesitar un jabón seco y limpio, no tiene que estar humedecido. Esta técnica ayuda al cajón a recuperar la movilidad y deslizarse correctamente.

arreglar cajón Fotos tomadas del tutorial de Inventando Baldosas DIY.

Simplemente, debes frotar el jabón por los rieles y laterales de la madera para lubricar el movimiento, tal como se ve en el tutorial. También se puede realizar con una vela de cera.

Si este truco casero no funciona, puede que la fuente del problema sea otro, como la humedad, manchas en los laterales o una desalineación.