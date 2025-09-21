¿Cómo puedo remover las manchas de grasa y aceite de los tapizados del hogar?

En esta ocasión, te voy a compartir un truco casero muy interesante, perfecto para remover las manchas de grasa del sillón y los tapizados en general. Toma nota y presta mucha atención.
Cuando se trata de manchas, no basta con aplicar vinagre o bicarbonato de sodio en absolutamente todo pegote. Es importante conocer muy bien las manchas, su origen y causa. Cuando los tapizados del hogar se ensucien con aceite o grasa, deberás considerar los siguientes puntos o recomendaciones.
Las manchas de aceite o grasa con las más difíciles de limpiar. Para realizar este truco casero vas a necesitar almidón de maíz o bicarbonato de sodio, ambos ingredientes tienen las mismas propiedades absorbentes. Si las manchas van acompañadas de algún pegote, primero debes retirar el mismo con un paño húmedo haciendo palmadas suaves.
Tanto el bicarbonato como el almidón de maíz, poseen propiedades absorbentes que les permiten extraer manchas de aceite, grasas o pegotes de la telas. También sirven para neutralizar algunos malos olores de la ropa y la cocina.
El bicarbonato es un producto alcalino que descompone las manchas, blanquea y desodoriza de forma natural. Ahora ya conoces este truco casero, natural, efectivo y perfecto para remover las manchas de los tapizados del hogar.