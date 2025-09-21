Inicio Sociedad manchas
¿Cómo puedo remover las manchas de grasa y aceite de los tapizados del hogar?

Con un truco casero y un par de ingredientes naturales puedes dejar los tapizados del hogar impecables y libres de manchas

Continúa leyendo para descubrir este truco casero de limpieza barato

Para cada objeto roto, pegote, plaga o para las manchas más comunes y frecuentes del hogar, existe un truco casero natural y efectivo. Un truco casero es una técnica sencilla y artesanal que puedes realizar sin gastar mucho dinero y aprovechando los ingredientes que tienes en casa.

En esta ocasión, te voy a compartir un truco casero muy interesante, perfecto para remover las manchas de grasa del sillón y los tapizados en general. Toma nota y presta mucha atención.

limpiar sillón
Cuando los tapizados del hogar son de telas absorbentes y tejidos delicados, no podemos colocar cualquier producto de limpieza.&nbsp;

Antes de limpiar las manchas: consejos a tener en cuenta cuando se ensucian los tapizados

Cuando se trata de manchas, no basta con aplicar vinagre o bicarbonato de sodio en absolutamente todo pegote. Es importante conocer muy bien las manchas, su origen y causa. Cuando los tapizados del hogar se ensucien con aceite o grasa, deberás considerar los siguientes puntos o recomendaciones.

manchas de aceite en tapizados
Las manchas de grasa son muy complejas y dif&iacute;ciles de remover.&nbsp;

  1. Las telas son superficies delicadas y sensibles, cualquier maltrato puede dañarlas permanentemente. Siempre que aparezcan manchas de grasa o de cualquier sustancia en los tapizados, hay que actuar rápido. Cuanto más fresca es la mancha, más fácil es quitarla.
  2. Nunca hay que refregar las manchas de los tapizados. Cuando frotamos podemos dañar los tejidos, aumentar el tamaño de la mancha y acentuarla. Lo ideal es secar y colocar productos que absorban.
  3. Antes de realizar cualquier truco casero en el hogar, prueba en algún trozo de tela viejo o en una parte del sillón que no se vea. Si no sabes bien cómo va a reaccionar la tela, evita productos desconocidos o que puedan ser abrasivos.

Cómo remover las manchas de grasa de los tapizados del hogar: con un truco casero

Las manchas de aceite o grasa con las más difíciles de limpiar. Para realizar este truco casero vas a necesitar almidón de maíz o bicarbonato de sodio, ambos ingredientes tienen las mismas propiedades absorbentes. Si las manchas van acompañadas de algún pegote, primero debes retirar el mismo con un paño húmedo haciendo palmadas suaves.

aspirar sillón
Es un truco casero perfecto para sillas, sillones y tapizados de auto.

  1. Limpia las manchas con un trapo apenas mojado. Coloca bicarbonato de sodio o almidón de maíz en la zona afectada.
  2. Deja que los ingredientes actúen sobre las manchas. Lo ideal es dejarlos entre 15 y 20 minutos.
  3. Retira los restos de bicarbonato o almidón de maíz con ayuda de la aspiradora o raspando suavemente con un cepillo.
  4. Si las manchas no salieron completamente, vuelve a repetir este truco casero.

Tanto el bicarbonato como el almidón de maíz, poseen propiedades absorbentes que les permiten extraer manchas de aceite, grasas o pegotes de la telas. También sirven para neutralizar algunos malos olores de la ropa y la cocina.

El bicarbonato es un producto alcalino que descompone las manchas, blanquea y desodoriza de forma natural. Ahora ya conoces este truco casero, natural, efectivo y perfecto para remover las manchas de los tapizados del hogar.

