Cómo remover manchas difíciles de la ropa: adiós café con 3 pasos

La salsa, el vino, los condimentos y el café deben de ser los 5 productos más difíciles de sacar de la ropa, y es que la mancha que se genera, parece que se quedará impregnada por el resto de la historia. Inclusive los productos especializados en quitar manchas suelen dejar restos que arruinan nuestras prendas.
La desesperación que se nos genera al momento de ver la mancha en nuestra ropa, hace que cometamos errores importantes, agrandando inclusive la mancha. Existe un truco casero muy sencillo, pero sobre todo efectivo, que te permitirá olvidarte de este problema, especialmente con las producidas por el café.
café volcado
Este truco casero es clásico, y sacar las manchas de café no serán más un problema
3 pasos para quitar manchas de café de la ropa: un truco casero infalible
Este truco casero te permitirá recuperar el estado de la ropa sin la necesidad de tener que gastar un dineral en productos químicos, supuestamente especializados en quitar manchas. Para ello, tan solo necesitaremos dos ingredientes, de los más conocidos en los trucos caseros:
- Vinagre
- Bicarbonato de sodio
Seguí estos tres pasos para olvidarte de las manchas de café en la ropa:
- Actua con rapidez: lo primero que debes hacer, si es que la mancha es reciente, es poner la prenda bajo un chorro de agua fría, escurriendo por la parte de atrás de la mancha. Lo segundo es no frotarla, ya que extenderá el área afectada.
- Crea una mezcla de vinagre y bicarbonato: un chorrito del primero, y una cucharada del segundo, creará una pasta mágica que, gracias a la efervescencia, logrará quitar la mancha de café y sus taninos. La mezcla debe ser aplicada sobre la mancha y debemos dejarla actuar unos 10 minutos, a menos que esté seca, ya que entonces deberá estar durante una hora.
- Enjuaga y lava: con agua fría, una vez que pase el tiempo, enjuaga la mezcla, y veras como la mancha se ha ido por completo. Completa el truco casero realizando un lavado normal.