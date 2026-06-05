Cómo afilar una tijera desafilada que se usa en casa y ya no corta nada: paso a paso del truco casero

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Truco casero para tener una tijera bien afilada

El método del papel aluminio (el más fácil)

Este es el truco casero rey de las redes sociales por su simplicidad y efectividad para un mantenimiento rápido.

Paso a paso: tomá un trozo de papel de aluminio de unos 30 centímetros y doblalo sobre sí mismo varias veces hasta formar una tira gruesa y firme (de unas 6 a 8 capas).

La acción: empezá a hacer cortes rápidos y largos en la tira de aluminio, usando toda la longitud de la hoja de la tijera , desde la base hasta la punta.

rápidos y largos en la tira de aluminio, usando toda la longitud de la hoja de la , desde la base hasta la punta. Cómo funciona: el roce del metal de la tijera contra las múltiples capas de aluminio elimina las pequeñas imperfecciones del filo y lo pule instantáneamente. Con 15 o 20 cortes bastará.

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El truco casero del frasco de vidrio o la botella

Si tus tijeras están un poco más rebeldes, este método ayuda a enderezar el ángulo del filo.

Paso a paso: agarrá un frasco de vidrio que ya no uses (como uno de mermelada) o una botella de vidrio vacía.

La acción: Colocá las hojas de la tijera alrededor del cuello del frasco, como si quisieras "cortarlo" por la mitad. Hacé fuerza hacia adentro con cuidado, deslizando las hojas por el vidrio a medida que cerrás la tijera .

alrededor del cuello del frasco, como si quisieras "cortarlo" por la mitad. Hacé fuerza hacia adentro con cuidado, deslizando las hojas por el vidrio a medida que cerrás la . Cómo funciona: el vidrio actúa como una piedra de esmerilar suave, realineando el borde cortante de las hojas. Repetilo unas 10 veces y limpiá las hojas con un paño húmedo.

Lija fina: para un rescate profundo de la tijera

Si la tijera lleva años guardada en el cajón del olvido y el aluminio no fue suficiente, es hora de pasar a la lija.

Paso a paso: conseguí un pedazo de lija fina (una de grano 150 o 200 funciona perfecto).

La acción: doblá la lija a la mitad con el lado áspero hacia afuera. Al igual que con el aluminio, realizá varios cortes completos sobre la lija. Asegurate de que el lado afilado de la hoja raspe contra el grano del papel.

completos sobre la lija. Asegurate de que el lado afilado de la hoja raspe contra el grano del papel. El toque final: este proceso suele dejar un polvillo metálico, así que limpiá bien las hojas con un papel de cocina apenas húmedo cuando termines.

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Truco casero extra para el mantenimiento de las tijeras

Muchas veces el problema no es el filo, sino el tornillo central. Si el tornillo que une las dos hojas está flojo, estas se separan al intentar cortar y el material se dobla en lugar de dividirse. Antes de afilar, probá ajustándolo un poco con un destornillador. Unas gotas de aceite multiuso (tipo WD-40) en el eje también hacen milagros.

Ya no hay excusas para convivir con herramientas que no funcionan. Elegí el método que mejor te calce y devolvele el corte a tus tijeras hoy mismo.