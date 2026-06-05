A la hora de comprar una máquina de afeitar, muchas personas tienen la costumbre de tirar a la basura la capa protectora de la misma. Sin embargo, lo que no saben es que pueden evitar una serie de accidentes domésticos que son más comunes de lo que parece.
Cómo usar la tapa de la máquina de afeitar para evitar accidentes: truco casero efectivo
Las tapas de la máquina de afeitar son las protagonistas de un sencillo truco casero para proteger a los más vulnerables. Todos los detalles, en la nota
Con este truco casero, puedes darle una segunda vida útil y evitar cortes o pinchazos, transformando un desecho plástico en una herramienta de seguridad.
Cómo usar la tapa de la máquina de afeitar para evitar accidentes
Guardar una tijera, un cúter o agujas de tejer sueltas dentro de un cajón de uso compartido es una fórmula casi matemática para un accidente doméstico.
El peligro a que se produzca un accidente de este tipo se incrementa notablemente ante la presencia de niños pequeños o mascotas curiosas, y aquí es donde entra la tapa de la máquina de afeitar.
La gran ventaja de este método es su absoluta simplicidad. Las tapas plásticas que resguardan la máquina de afeitar suelen estar fabricadas con polímeros rígidos de alta densidad, lo que las vuelve sumamente resistentes.
Como puedes ver, con un poco de ingenio y de manera simple, puedes hacer de tu casa un entorno seguro para los más vulnerables.
Paso a paso: cómo hacer este truco casero
Para implementar este truco casero hoy mismo, solo debes seguir las indicaciones que se muestran a continuación:
- Antes de manipular la tapa, asegúrate de lavarla muy bien con agua y jabón para remover cualquier residuo técnico o aceites propios de fábrica. Sécala por completo.
- Toma la tijera que deseas resguardar e introduce las puntas cerradas dentro de la cavidad de la tapa plástica. Verifica que encajen de forma firme pero sin forzar el plástico.
- Una vez colocada la tapa sobre el extremo de las hojas cortantes, guarda la herramienta en su lugar habitual. Así, el capuchón actuará como un escudo.