Cómo usar la tapa de la máquina de afeitar para evitar accidentes: truco casero efectivo

Cómo usar la tapa de la máquina de afeitar para evitar accidentes

Guardar una tijera, un cúter o agujas de tejer sueltas dentro de un cajón de uso compartido es una fórmula casi matemática para un accidente doméstico.

El peligro a que se produzca un accidente de este tipo se incrementa notablemente ante la presencia de niños pequeños o mascotas curiosas, y aquí es donde entra la tapa de la máquina de afeitar.

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La gran ventaja de este método es su absoluta simplicidad. Las tapas plásticas que resguardan la máquina de afeitar suelen estar fabricadas con polímeros rígidos de alta densidad, lo que las vuelve sumamente resistentes.

Como puedes ver, con un poco de ingenio y de manera simple, puedes hacer de tu casa un entorno seguro para los más vulnerables.

Paso a paso: cómo hacer este truco casero

Para implementar este truco casero hoy mismo, solo debes seguir las indicaciones que se muestran a continuación: