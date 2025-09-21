Colocar sal gruesa dentro de la heladera: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por qué recomiendan colocar sal gruesa dentro de la heladera

Se recomienda colocar sal gruesa en la heladera porque su propiedad higroscópica permite absorber la humedad del aire, lo cual ayuda a mantener los alimentos frescos por más tiempo y permite la apreciación de otras ventajas.

Al colocar un recipiente con sal gruesa, esta captura el exceso de humedad dentro de la heladera, que de otro modo podría afectar la textura de los alimentos y promover el crecimiento de moho.

La sal también ayuda a neutralizar las bacterias y las partículas que generan malos olores, manteniendo así un ambiente más fresco y limpio en el refrigerador.

Estos beneficios no solamente mejoran la textura de los alimentos, sino que también hace que los mismos se mantengan frescos por mayor cantidad de tiempo.

Hablando de la heladera, tienes que saber que este truco casero no hace más que optimizar el rendimiento del electrodoméstico, ya que se sabe que un interior seco reduce el esfuerzo del motor por mantener a tono la temperatura, mejorando su eficiencia energética.

heladera, olores fuertes Con este truco casero, puedes eliminar los malos olores de tu heladera.

Para realizar este truco casero, todo lo que tienes que hacer es llenar un recipiente pequeño o un vaso de agua con sal gruesa. Luego, colócalo en algún estante o cajón de tu heladera, y posteriormente cámbialo durante un período de dos o tres días.

Ya lo sabes, si quieres evitar al moho, los malos olores, y conservar mejor tus alimentos, todo lo que tienes que hacer es colocar un recipiente con sal gruesa dentro de la heladera.

Otros elementos con la misma función

Al igual que la sal gruesa, el bicarbonato de sodio y el carbón activado son materiales con una alta capacidad de absorber la humedad y neutralizar olores desagradables. Deberás utilizarlos de la misma manera en el electrodoméstico.

Si nada de esto funciona, es que es momento de realizar una limpieza profunda a tu heladera. ¿Estás listo para llevar a cabo este truco casero?