Alivia el dolor de muelas en minutos con este remedio casero: fácil, eficaz y rápido

Causas del dolor de muelas

dolor de muela (1) La aparición repentina de un dolor de muelas puede alterar la rutina diaria y generar una sensación de urgencia difícil de ignorar.

Los principales motivos que suelen causar dolor de muelas son:

Perforaciones que se forman en el diente debido a la acumulación de bacterias, conocidas como caries dentales.

Infecciones

Inflamación de encías

Muelas del juicio retenidas o que no han emergido correctamente.

Bruxismo

Golpe o caída que afecte directamente a la boca o a los dientes.

Mala mordida u oclusión

Fisura dental que aparece en la estructura del diente.

Cómo hacer el remedio casero para aliviar el dolor de muelas

Los remedios caseros existen básicamente para solucionarnos la vida. Siempre que tenemos alguna urgencia, dolor, o lo que fuere, estos métodos usados de generación en generación nos dan una mano.

agua con sal El agua con sal es un remedio casero, que sirve como ayuda provisional en lo que se busca atención profesional.

En este caso, el agua tibia con sal es un remedio casero que actúa como un antiséptico natural directo contra el dolor de muela. Su poder reside en la capacidad de la sal para reducir la inflamación, limpiar la zona afectada y ayudar a combatir bacterias. Además, el calor del agua contribuye a calmar el dolor y relajar las encías irritadas.

Preparar el enjuague conlleva un paso a paso muy sencillo. Primero calentá un vaso de agua (aproximadamente 200 ml) hasta que quede tibia. Agrega media cucharadita de sal común o marina. Ahora revuelve bien hasta que la sal se disuelva por completo.

Se aconseja hacer buches con el líquido durante 30 segundos, sin tragarlo. Escupí y repetí el procedimiento 2 o 3 veces al día.

Beneficios del enjuague con agua salada

Alivia el dolor de manera natural y rápida.

Disminuye la inflamación en encías y tejidos.

Ayuda a limpiar restos de comida que pueden agravar la molestia.

Previene la proliferación de bacterias en la boca.

El enjuague con agua salada tibia es un remedio casero efectivo para aliviar momentáneamente el dolor de muelas, pero no reemplaza la visita al odontólogo. Si el dolor persiste más de 48 horas, se intensifica o aparece acompañado de otros síntomas es fundamental consultar con un especialista.