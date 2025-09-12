Inicio Sociedad Perfume
Prepara el mejor perfume para el hogar con ingredientes caseros

Con los ingredientes adecuados y siguiendo los procedimientos correctos, puedes preparar este perfume fresco y ligero para tu hogar

Paula García
Paula García
Prepara un ambientador casero para el hogar. Imagen: Composición Diario Uno.

La fiebre por las fragancias para el hogar continúa al alza y por eso en Diario Uno te dejamos una receta sencilla para crear tu propio perfume casero. Una fragancia que evoca una sensación fresca y vibrante, y se caracteriza por su ligereza y energía.

Muchos quieren llegar al hogar y que los reciba un aroma suave y fresco. No solo por disfrute personal, sino también para causar una buena impresión a los amigos, familiares y visitas. Para lograrlo, suelen recurrir a soluciones comunes como plantas aromáticas, aunque un buen perfume de ambiente puede marcar la diferencia.

Si bien existen múltiples ambientadores en el mercado, los aromatizantes hechos en casa son una opción natural, económica y libre de químicos para mantener el aire limpio y perfumado. Además, cada uno puede crear su propia fragancia personalizada, con los ingredientes y los aromas que más gustan.

Muchas personas aromatizan los ambientes de casa con incienso, o aromatizantes comprados. Imagen: Freepik.

Prepara un perfume casero para el hogar

En tu casa tienes múltiples ingredientes que pueden ser útiles para preparar un ambientador casero. Desde limón, naranja y pomelo, hasta manzana, canela, lavanda y más, pero si quieres causar sensación toma nota de los ingredientes que marcan la diferencia.

  • Una taza de agua destilada.
  • Dos cucharadas de alcohol de 96°.
  • Diez gotas de aceite esencial de jazmín.
  • Ocho gotas de aceite esencial de bergamota.
  • Tres gotas de aceite esencial de limón.
  • Cinco gotas de aceite esencial de lavanda.
  • Un atomizador vacío.

Para comenzar a preparar esta fragancia tienes que buscar un recipiente limpio y mezclar el alcohol con los aceites esenciales. Revuelve suavemente para que se integre todo y añade lentamente el agua destilada. Esto ayudará a que el perfume sea ligero y agradable al rociar.

El jazm&iacute;n y la bergamota son los ingredientes estrellas de este perfume para el hogar. Imagen: Composici&oacute;n Diario Uno.

Luego, vierte la mezcla en el atomizador y deja reposar al menos 24 horas en un lugar fresco y oscuro. Esto permitirá que los aromas se fusionen y se intensifiquen. Una vez que haya pasado el tiempo, agita bien antes de cada uso y rocía el ambiente de tu hogar a gusto.

Es ideal para aplicar en cortinas, sábanas, sillones y más. Si quieres un aroma diferente, puedes cambiar los aceites esenciales y usar los de tu preferencia, pero la combinación de jazmín, bergamota, limón y lavanda es única.

