Cómo usar sal para evitar hongos en tu armario

Este truco casero es la descripción perfecta de estas propuestas alternativas, siendo sumamente efectivas y utilizando ingredientes que son económicos. Los trucos de abuela nunca fallan.

Por qué se llena de moho y feo olor el armario: el truco casero salvador

Un problema que suele darse en muchas casas, es que los armarios, poco a poco comienzan a llenarse de manchas marrones y oscuras en las distintas paredes internas. No es un problema de limpieza que solo parece desagradable, sino que trae consigo malos olores que se impregnan en la ropa, o inclusive, le quita estabilidad al mueble.

Este tipo de situaciones con tu armario no se da, siempre, porque eres una persona que no mantiene la higiene del hogar, sino que la aparición del moho y de este mal aroma puede surgir por distintos motivos. Entre ellos hay que destacar los siguientes:

Alta humedad ambiental

Falta de ventilación

Paredes frías o mal aisladas

Filtraciones o fugas

Ropa húmeda

Material del armario

Si no sabes como identificar si estás sufriendo de problemas de moho en tu armario, hay una serie de advertencias que hacen aquellos que son expertos en limpieza. Estos son:

sal con humedad Las propiedades de la sal, hacen que sea el producto ideal para este truco casero.

Olor a humedad o “encerrado” al abrir el armario.

Manchas negras, verdes o blancas en la madera o en la ropa.

Ropa con olor raro aunque esté limpia.

No existen muchas formas de resolver este problema con el armario, más que algunos trucos caseros, efectivos y muy económicos. Generalmente, quienes más saben en cuestiones de limpieza, recomiendan anticiparse al problema con consejos para que no aparezca el moho y el feo olor en el mueble. La sal, de acuerdo a La Nación, ofrece propiedades para resolver este problema.

Truco casero salvador contra el moho en armarios: cómo usar la sal gruesa

Existe un truco casero que nos ayudará a ponerle punto final a este problema con el armario y su limpieza, el cual se destaca por necesitar tan solo 3 ingredientes que, sí o sí, tenes en tu casa. Los protagonistas son:

Pequeño recipiente de plástico con tapa

Sal gruesa

Suavizante para la ropa

El paso a paso de este truco casero es muy sencillo, y es que deberás hacerle unos huecos en la tapa del recipiente de plástico, para luego llenarlo hasta la mitad con sal, y completar con el suavizante. Hay que mezclarlo y simplemente colocarlo en un espacio del armario.