Subsidio por Zona Fría: el proyecto de Presupuesto 2026 deja afuera a casi toda Mendoza

sesion diputados de la nacion jubilaciones La Cámara de Diputados debe tratar el Presupuesto 2026, incluido el artículo 72 que elimina la inclusión de varias localidades de Mendoza como Zona Fría Foto: Noticias Argentinas

La normativa actual permite que usuarios de los departamentos reconocidos como Zona Fría y por lo tanto con mayor consumo de gas, paguen facturas con descuentos de entre 30% y el 50% desde hace 4 años.

El candidato a diputado nacional por el Frente Verde, Mario Vadillo, consideró que esta medida "podría duplicar el costo del gas para miles de hogares mendocinos", parte de los 3 millones de usuarios beneficiados en todo el país.

Según Vadillo, el proyecto de Presupuesto 2026 prevé derogar los artículos 4°, 5°, 6°, 7° y 8° de la Ley 27.637, que se había prorrogado hasta el 2031.

“La Zona Fría no es un lujo, es una necesidad. Los hogares mendocinos que en invierno enfrentan facturas de hasta $75.000 verán cómo se duplican si se aprueba esta medida. Es un golpe directo al bolsillo de las familias que ya sufren el impacto de la inflación y la falta de poder adquisitivo”, expresó el ex legislador provincial.

Zona Fría para el gas: qué es y cómo impactaría el cambio

Sancionada en julio de 2021, la ley de Zona Fría amplió el régimen tarifario a más de 3 millones de usuarios, incluyendo a Mendoza. Hasta ahora representa un alivio para los más de 400.000 familias de zonas donde el invierno es más crudo, como, además de Malargüe, Valle de Uco y la alta montaña, cuando sube el gasto por el mayor consumo para calefaccionarse.

Sin embargo, el artículo 72 del Presupuesto 2026 enviado por Milei al Congreso busca derogar los artículos que ampliaron el beneficio a provincias como Mendoza.

El artículo 4 de la ley de Zona Fría, primero de los 5 que se eliminan en el Presupuesto 2026, contempla la ampliación del régimen a otras zonas y quienes pueden acceder por su situación económica. En tanto, el artículo 5 puntualiza el beneficio para entidades de bien público, con descuentos de hasta el 50%.

Los artículos 6 y 7 de la Zona Fría precisan la extensión a más localidades en distintas provincias del país, entre ellas Mendoza. Y el 8 contempla la revisión y prórroga del régimen cada 2 años, lo que también quedaría sin efecto.