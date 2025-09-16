Milei proyectó el tipo de cambio del dólar para los próximos tres años

javier milei (1) El presidente Javier Milei junto a Adorni, Espert y Caputo, antes de grabar la cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026.

Las proyecciones de Milei sobre el tipo de cambio del dólar para los próximos tres años

En su discurso, Javier Milei hizo proyecciones sobre el tipo de cambio del dólar para finales del 2025 y los próximos años. En el mismo se ha centrado en los pilares de su plan económico, enfatizando el equilibrio fiscal como la piedra angular de su gestión y un principio no negociable.

Las estimaciones del gobierno nacional de Milei para el tipo de cambio nominal del dólar son las siguientes:

Finales de 2025: se proyecta un dólar oficial de $1.325

se proyecta un dólar oficial de Finales de 2026: se estima un valor de $1.423

se estima un valor de Finales de 2027: la proyección es de $1.470

la proyección es de Finales de 2028: la estimación asciende a $1.488

Estas cifras forman parte de los supuestos de Nación para el próximo período fiscal, junto con proyecciones de inflación, crecimiento del PBI (Producto Bruto Interno) y otros indicadores económicos.

Puntos clave del discurso de Milei en la presentación del Presupuesto 2026

El discurso del presidente Javier Milei en cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026 se centró en varios puntos clave. Los elementos más importantes fueron: