Cristina Kirchner fue lapidaria con Milei y comparó el "lo peor ya pasó" con la crisis en el gobierno de Macri

“Es todo tan igual… que el mismo que manejaba las finanzas y el endeudamiento en el gobierno de Macri hoy es tu Ministro de Economía… si, el inefable Toto Caputo, ex jefe de trading para América Latina del JP Morgan Chase… ¡Bingo hermano!”, disparó.

cristina kirchner (3).jpg Cristina Kirchner volvió a criticar a Javier Milei en un posteo.

Cristina Kirchner contra Luis Caputo y "el endeudamiento"

Cristina Kirchner además acusó a Javier Milei de construir su “equilibrio” en las cuentas “en base a endeudamiento en dólares y emisión monetaria presente y futura, con tasas de interés y futuros impagables que revientan la actividad económica”.

Para Cristina Kirchner, la política económica actual es una “verdadera bomba de tiempo… el tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111”.

La ex presidenta le hizo una recomendación Javier Milei: “Estás a tiempo… Por lo pronto ya cambiaste el tono y la forma (que no es menor)… pero ojo que el problema no es sólo una cuestión de formas, sino de fondo… Acordate lo que te dije de los dogmas y los prejuicios el día que te tomé juramento como Presidente… Haceme caso… largá los libritos de la Escuela Austríaca, que la Argentina necesita una política económica realista que contemple los verdaderos intereses del país y de su pueblo”.

Fuentes: X Cristina Kirchner, Noticias Argentinas y Archivo Diario UNO