"Ay Milei..."

Cristina Kirchner fue lapidaria con Milei y comparó el "lo peor ya pasó" con la crisis en el gobierno de Macri

Cristina Kirchner en un extrneso posteo acusó a Milei de endeudarse con Luis Caputo y de usar la motosierra contra el pueblo

Por UNO
Cristina Kirchner volvió a criticar a Javier Milei con un duro posteo en las redes.

La ex presidenta Cristina Kirchner destrozó el discurso de Javier Milei tras la Cadena Nacional en la que el mandatario presentó el Presupuesto 2026, lo acusó de repetir errores del pasado y de gobernar en contra de los intereses del pueblo.

“Muchos ya entendieron que, en realidad, la motosierra era para ellos… para sus puestos de trabajo, sus salarios, sus jubilaciones, sus medicamentos, su comida… mientras las comisiones eran para tu círculo cercano y los cargos para lo peor de la casta más rancia… la que juraste combatir y ahora aplaude en primera fila”, escribió.

Cristina Kirchner con un tono irónico y filoso arremetió contra la afirmación presidencial de que “lo peor ya pasó”. La ex presidenta posteó: “Ay Milei… ¿En serio que lo peor ya pasó? Daaale!” y vinculó directamente con Mauricio Macri, recordando que él la utilizó en 2018, “cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016”.

“Es todo tan igual… que el mismo que manejaba las finanzas y el endeudamiento en el gobierno de Macri hoy es tu Ministro de Economía… si, el inefable Toto Caputo, ex jefe de trading para América Latina del JP Morgan Chase… ¡Bingo hermano!”, disparó.

cristina kirchner (3).jpg
Cristina Kirchner volvió a criticar a Javier Milei en un posteo.

Cristina Kirchner contra Luis Caputo y "el endeudamiento"

Cristina Kirchner además acusó a Javier Milei de construir su “equilibrio” en las cuentas “en base a endeudamiento en dólares y emisión monetaria presente y futura, con tasas de interés y futuros impagables que revientan la actividad económica”.

Para Cristina Kirchner, la política económica actual es una “verdadera bomba de tiempo… el tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111”.

La ex presidenta le hizo una recomendación Javier Milei: “Estás a tiempo… Por lo pronto ya cambiaste el tono y la forma (que no es menor)… pero ojo que el problema no es sólo una cuestión de formas, sino de fondo… Acordate lo que te dije de los dogmas y los prejuicios el día que te tomé juramento como Presidente… Haceme caso… largá los libritos de la Escuela Austríaca, que la Argentina necesita una política económica realista que contemple los verdaderos intereses del país y de su pueblo”.

Fuentes: X Cristina Kirchner, Noticias Argentinas y Archivo Diario UNO

