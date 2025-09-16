Axel Kicillof dijo que el discurso de Milei "es un disco rayado, la economía está mucho peor"

Javier Milei "nos viene mintiendo mucho", dijo Axel Kicillof

En una entrevista en LN+, Axel Kicillof profundizó su crítica al plan económico del Gobierno nacional, asegurando que "nos viene mintiendo mucho". Evaluó que "el principal problema que teníamos era la falta de dólares y Milei lo agravó", y sostuvo que el verdadero "problema de Argentina es de balanza comercial".

Respecto al Presupuesto 2026, el gobernador se mostró escéptico y dijo que "duda de que recupere lo que sacó a los jubilados", a la vez que calificó de "muy insuficiente" el incremento anunciado para el sector pasivo.

Finalmente, de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, Axel Kicillof hizo un llamado a las urnas como herramienta para cambiar el rumbo. "El voto sirve. Hay que ir a votar para que Milei corrija el rumbo. Hay problemas graves. Comercios y empresas cerrados por todos lados", sentenció.

kicillof y Cristina Fernández de Kirchner.jpg Axel Kicillof dijo que Cristina Kirchner fue clave para el armado de listas en Buenos Aires.

Axel Kicillof sobre Cristina Kirchner y las elecciones

Sobre la relación que mantiene con Cristina Kirchner, Kicillof sostuvo que la participación de la expresidenta para coordinar las listas y en la campaña fue clave para el triunfo de Fuerza Patria y adelantó que irá a verla a su casa en Constitución, en donde quedó bajo prisión domiciliaria por el caso Vialidad.

Sin embargo, el gobernador se negó a precisar si indultaría a la exmandataria en caso de ser elegido presidente. En cambio, dijo que habría que empezar a revisar si el juicio fue justo. “¿Es injusta la condena? ¿Fue un juicio políticamente dirigido o manipulado? Entonces, no corresponde [que esté presa]. Pero antes tenemos que empezar a discutir esto”, detalló Axel Kicillof.

Fuentes: LN+, La Nación y Noticias Argentinas