La clave: se vuelve a hablar de peronismo, no de kirchnerismo

axel kicillof javier milei Axel Kicillof y Javier Milei. Imagen : Gentileza A24

La derrota de los libertarios fue propiciada mucho más por la gestión alocada, extrema y antipolítica de su líder anarcocapitalista que por los méritos que -sin dudas- ha tenido el peronismo versión Kicillof en esta elección bonaerense. En la Casa Rosada han entendido a través de un sopapo lo que se quiere decir cuando se habla de "aparato peronista".

Pero el León y su gente deberían comprender también, si es que el Gobierno intenta llegar mejor parado a las elecciones nacionales del 26 de octubre, lo que la gente de a pie quiere decir cuando repite como un mantra: "no puedo llegar ni al 20 de cada mes".

Diríase que, a la vez -y como espejo- la derrota de La Libertad Avanza por casi 14 puntos de diferencia a manos del peronismo bonaerense de Fuerza Patria, podría dar pie para que los argentinos, poco amigos de los extremos, volvieran a hablar de liberalismo en lugar de libertarismo, así como como están hablando de peronismo y no de kirchnerismo.

¿Qué son en esencia, tanto el kirchnerismo -por izquierda- como el mileísmo -por derecha- sino dos populismos con componentes ultras? Esa es la pregunta que ha empezado a sobrevolar la mente de muchos argentinos.

Otro detalle (quizás más escondido) es que si bien el principal derrotado por los bonaerenses ha sido el presidente Javier Milei y su hermana Karina, verdadero poder bifronte que hiere la práctica republicana presidencialista, también ha habido perdedores dentro de los ganadores. ¿O cómo han quedado, si no, Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner después de que hablaran las urnas?

El trompadón

Es indudable que la elección del 7 de septiembre ha significado un formidable golpe político a lo que representan esos dos núcleos familiares. La cuestión es que uno de ellos, el del Presidente y su hermana, está gobernando el país y en diciembre aún le quedarán dos años de gestión porque eso es lo que ordenó el pueblo en el balotaje de noviembre de 2023.

Nunca más un presidente del Estado argentino debería decir que su "Jefe" mientras él gobierna es su hermana. Ni en chiste. El único "jefe" simbólico de un mandatario es la Constitución y lo que ella ordena.

Con la expresidenta Cristina Kirchner presa por corrupción y con su hijo Máximo corroborando lo que siempre ha sido, es decir un hombre que nunca hubiera llegado a cargos públicos en el Congreso Nacional si no fuera por el lazo sanguíneo con dos expresidentes, es muy comprensible entender por qué se ha votado mayoritariamente a la opción representada por el gobernador Axel Kicillof.

Javier Milei y Karina Milei elecciones Javier Milei y Karina, su hermana.

Kicillof es, a no dudarlo, un misterio político. Conserva algunos manchones políticos de su paso como ministro de Economía en la segunda presidencia de Cristina, alguno de los cuales, como la estatización de YPF, han devenido en condenas hiper millonarias por juicios en contra del país, pero no registra hechos de corrupción, salvo el hecho de haber apañado en su gobierno provincial a personajes tan desacreditados, como el enjuiciado por corrupción Martín Insaurralde, o el polémico Sergio Berni.

Sin embargo no puede negarse que kicillof es uno de los pocos dirigentes del kirchnerismo que ha tenido la osadía de plantársele a su inventora política Cristina Kirchner y, sin romper totalmente, marcarle la necesidad de otros rumbos. La nueva música para el peronismo que este gobernador empezó a reclamar hace dos años pareciera que está empezando a escucharse desde La Plata.

Buena noticia para el peronismo de la Provincia de Mendoza que viene dándose a la tarea de levantar cabeza luego de tantos paseos a escenarios de derrotas a las que fue sometido por el kirchnerismo comandado aquí por Anabel Fernández Sagasti, mano derecha de Cristina.