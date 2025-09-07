El PJ mendocino se entusiasma con resultado de las elecciones bonaerenses y el desencanto con Milei

resultados elecciones buenos aires 2025 peronismo El búnker de Fuerza Patria mientras esperaba los resultados de las elecciones de Buenos Aires. Foto: Noticias Argentinas

Con ese límite también se entusiasma Emir Félix, presidente del Partido Justicialista y cabeza de lista de diputados nacionales: “Cuando recorro Mendoza, escucho el enojo”.

Y redobló la apuesta: “Lo que nos impulsa, de hecho, no es el resultado de la elección en Buenos Aires, sino la realidad de lo que hace el gobierno en la economía local”.

El peronismo mendocino se “envalentona” de cara a las elecciones de octubre

Emir Félix aseguró que el optimismo con el que el peronismo mendocino espera las elecciones de octubre no tiene puntualmente que ver con el resultado en Buenos Aires, sino “con lo que escuchamos”.

Nosotros, dice Félix, “ya lo veíamos y, por eso, lo que nos envalentona es el gobierno de La Libertad Avanza, si sigue con esta política”.

En Mendoza, aportó el líder del peronismo, “estamos haciendo lo que hay que hacer: llevar un proyecto firme que tiene que ver con la realidad local, con la economía regional que es la más perjudicada del país”.

¿Axel Kicillof 2027? La mirada del peronismo mendocino

Uno de los que para nada ocultó la alegría con la victoria del peronismo en Buenos Aires fue el diputado nacional Martín Aveiro. Tanto así que se animó a decir, en diálogo con Diario UNO, que este resultado deja a “Axel Kicillof como candidato natural a presidente por el peronismo en 2027”.

Aveiro militó por estas elecciones junto a Gabriel Katopodis, candidato en la primera sección. “Fue sorprendente el resultado”, reconoció. “Es un empujón para la gente en Mendoza, a la militancia”, dijo enfocándose en ese “límite” que creen desde el peronismo que el votante le puso a la política de Javier Milei.

Gabriel Katopodis peronismo mendocino 1.jpg Gabriel Katopodis, candidato en las elecciones de Buenos Aires, en una de sus visitas a Mendoza.

“Esto desenmascara el blindaje que tuvo hasta ahora el gobierno de Milei. La realidad es esta, lo que pasa en el voto a voto”, analizó Aveiro, que también hizo hincapié en el desde dónde partió el peronismo para esta elección: “Hace 15 días perdía”.

En estas elecciones, “hay que ver lo que la gente siente. Se le acabó el tiempo a Milei. La gente no puede ni comer carne y por eso se le puso un freno”.

Aveiro tomó estos resultados en las elecciones como “un triunfo de la gente, que se impuso a lo malvado”.