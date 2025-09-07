Cristina Kirchner festejó la victoria en las elecciones: "Salí de la burbuja, hermano"

El mensaje más duro conectó el escándalo ANDIS con el "3%" que marcó la jornada: "Señalar... a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal".

Entre los mensajes hubo uno al ministro Luis Caputo: "Dejá de echarnos la culpa... que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas (...) te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento

Captura Tuit Cristina

"Salí de la burbuja, hermano", escribió Cristina Kirchner tras las elecciones

La ex presidenta Cristina Kirchner también festejó la derrota de Milei en las elecciones adjudicándola al bolsillo de la gente: "Mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen laburo)… Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas".

"Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy", escribió y cerró el posteo con un "Saludos cordiales desde San José 1111".