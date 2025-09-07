Axel Kicillof, tras el triunfo en las elecciones: "Le vinimos a poner un freno a Javier Milei"

resultados elecciones argentina 2025 axel kicillof sergio massa Axel Kicillof y Sergio Massa, en el búnker de Fuerza Patria, tras las elecciones legislativas de Buenos Aires.

Axel Kicillof le pidió una reunión a Javier Milei, tras el resultado de las elecciones

El gobernador bonaerense le pidió al Presidente que tenga el “coraje y la valentía” de reunirse con él, al advertir que conduce el distrito donde “vive el 40%” de la población del país.

Durante el discurso que brindó en La Plata, post resultado de las elecciones legislativas, Axel Kicillof analizó que “los bonaerenses la están pasando mal”; y es por eso que “vamos a seguir siendo el escudo con todos los instrumentos que protegen al pueblo de Buenos Aires, y vamos a seguir trabajando con las otras provincias ante la desintegración que plantea el gobierno”.

Kicillof Magario Massa Elecciones Desde Buenos Aires, mostraron el triunfo del peronismo como una victoria de Axel Kicillof y los intendentes.

“Veníamos a demostrar que había otro camino posible y a construir otra alternativa, este es un triunfo del peronismo para todos los argentinos y argentinas”, expresó desde el búnker de Fuerza Patria y agradeció a Sergio Massa y a Cristina Kirchner, quien participó del acto mandando un audio.

El peronismo cordobés coincidió con Axel Kicillof

Desde otro espacio político, el también peronista Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, coincidió con su par de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el “claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe atender”, tras los resultados de las elecciones en diferentes provincias.

“Sin gestión, no hay futuro”, analizó y dijo en redes: “Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Pero las familias no llegan a fin de mes, y con discursos de confrontación y división, no se resuelven los problemas”.