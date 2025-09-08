Dólar poselecciones: a cuánto se vende el dólar oficial, el blue y el cripto este lunes 8 de septiembre

En tanto, antes de que abriera el mercado cambiario, en la mañana de este lunes 8 de septiembre, su precio había pasado el techo y en algunas aplicaciones se conseguía a $1.494.

Cuál es el precio del dólar en cada banco este lunes 8 de septiembre

Según los datos confirmados por cada entidad bancaria al Banco Central, los precios de venta de dólares, en el momento de la apertura de las operaciones cambiarias, serán los siguientes para este lunes 8 de septiembre:

Banco Nación: $1.380

Banco Galicia: $1.385

Banco ICBC: $1.382

Banco BBVA: $1.390

Banco Supervielle: $1.388

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.390

Banco Patagonia: $1.390

Banco Hipotecario: $1.380

Banco Santander: $1.390

Brubank: $1.387

Banco Credicoop: $1.380

Banco Macro: $1.390

Banco Piano: $1.385

Sin embargo, el resultado de las elecciones en Buenos Aires provocó que el dólar cripto ronde los $1.500, lo que hace presumir que estos precios durarán muy pocos minutos en cada banco.

A cuánto se va a vender el dólar blue este lunes 8 de septiembre

Al mismo tiempo que los bancos vendan dólares, las cuevas virtuales y presenciales también harán lo mismo con el dólar blue.

De hecho, este lunes 8 de septiembre, el dólar paralelo se venderá a un precio de $1.370, según confirmaron las cuevas. O, al menos, esa era la idea hasta este domingo, pero la suba del dólar cripto y la posibilidad de que el dólar oficial suba muy rápidamente, hace creer que el blue no se quedará atrás y que también tendrá una subida importante.