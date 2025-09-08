Inicio Economía Dólar
Dólar poselecciones: a cuánto se vende el dólar oficial, el blue y el cripto este lunes 8 de septiembre

El dólar cripto subió de una manera importante al conocerse la victoria del peronismo en las elecciones de Buenos Aires. A cuánto cotiza el dólar oficial y el blue este lunes 8 de septiembre

Daniel Calivares
A cuánto cotiza el dólar oficial

A cuánto cotiza el dólar oficial, el blue y el cripto este lunes 8 de septiembre

Las elecciones en la provincia de Buenos Aires y el aplastante resultado de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza tuvieron un importante impacto sobre la cotización del dólar cripto y todo parece indicar que el precio del dólar oficial en los bancos cambiará muy rápidamente, apenas comiencen las operaciones bancarias este lunes 8 de septiembre.

Antes de que se conocieran los resultados oficiales, el dólar cripto subió a valores muy cercanos a la franja superior, impuesta por el Gobierno para definir la intervención del Banco Central. Todo parece indicar que el comienzo de la semana será muy movido.

A cu&aacute;nto se vende el d&oacute;lar oficial, el blue y el cripto este lunes 8 de septiembre

A cuánto se vende el dólar oficial, el blue y el cripto este lunes 8 de septiembre

A cuánto cotiza el dólar cripto este lunes 8 de septiembre

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el precio del dólar cripto suele ser superior al del dólar oficial. Más allá de eso, el aumento que mostró este domingo lo llevó a cotizar a $1.465, cuando la banda superior se encuentra en $1.470.

En tanto, antes de que abriera el mercado cambiario, en la mañana de este lunes 8 de septiembre, su precio había pasado el techo y en algunas aplicaciones se conseguía a $1.494.

Cuál es el precio del dólar en cada banco este lunes 8 de septiembre

Precio del dólar en cada banco este lunes 8 de septiembre

Según los datos confirmados por cada entidad bancaria al Banco Central, los precios de venta de dólares, en el momento de la apertura de las operaciones cambiarias, serán los siguientes para este lunes 8 de septiembre:

  • Banco Nación: $1.380
  • Banco Galicia: $1.385
  • Banco ICBC: $1.382
  • Banco BBVA: $1.390
  • Banco Supervielle: $1.388
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.390
  • Banco Patagonia: $1.390
  • Banco Hipotecario: $1.380
  • Banco Santander: $1.390
  • Brubank: $1.387
  • Banco Credicoop: $1.380
  • Banco Macro: $1.390
  • Banco Piano: $1.385

Sin embargo, el resultado de las elecciones en Buenos Aires provocó que el dólar cripto ronde los $1.500, lo que hace presumir que estos precios durarán muy pocos minutos en cada banco.

A cuánto se va a vender el dólar blue este lunes 8 de septiembre

Al mismo tiempo que los bancos vendan dólares, las cuevas virtuales y presenciales también harán lo mismo con el dólar blue.

De hecho, este lunes 8 de septiembre, el dólar paralelo se venderá a un precio de $1.370, según confirmaron las cuevas. O, al menos, esa era la idea hasta este domingo, pero la suba del dólar cripto y la posibilidad de que el dólar oficial suba muy rápidamente, hace creer que el blue no se quedará atrás y que también tendrá una subida importante.

