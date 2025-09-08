Un músico mendocino recibió una brutal golpiza y pelea por su vida en el hospital Central

Al lugar llegó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Los médicos diagnosticaron traumatismo encéfalo craneano con herida cortante. Sin embargo, pese a la gravedad y según versiones, la Policía interpretó que el joven estaba alcoholizado y, como él no quería ser internado, lo dejaron con una venda en la cabeza y lo dejaron en la vía pública.

Un deterioro cada vez más evidente

Cuello intentó seguir viaje y tomó otro colectivo, pero su estado empeoró rápidamente. Otra vez debió intervenir la Policía, que lo trasladó a un centro de salud en Luján. Allí los médicos determinaron que era necesaria una internación inmediata en un hospital de mayor complejidad. Recién a las 17 de ese mismo día, es decir, diez horas después del primer auxilio, ingresó al hospital Central y fue derivado directamente a terapia intensiva.

Desde entonces, el músico mostró una leve mejoría, pero luego su estado se complicó y debió ser operado de urgencia. Hoy permanece en estado muy delicado en el servicio de UTI mientras sus allegados esperan un milagro.

Las dudas y la falta de testigos del caso

Lo cierto es que todavía no se sabe qué ocurrió esa madrugada. Por amigos, la familia supo que Cuello había estado en un bar llamado "La Nueva Cañada", en las inmediaciones de San Martín Sur, cerca del hipermercado Carrefour. No hay testigos que puedan dar detalles, pero cuando sus conocidos lograron ubicarlo ya no tenía su guitarra —herramienta indispensable para su vida como músico— ni su celular.

Para Ailén, lo más probable es que haya sido víctima de un robo violento, aunque no descarta que lo hayan golpeado en el bar o en sus alrededores.

Frente a la falta de certezas, la familia pide que cualquier persona que haya visto algo se comunique. Ofrecieron incluso una recompensa y pusieron su número de teléfono a disposición de quienes puedan aportar información.

La causa quedó en manos de la fiscal de Homicidios, María Florencia Díaz Peralta, quien intenta reconstruir las últimas horas de Mauco y dar con los responsables de la brutal agresión.