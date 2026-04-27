Cuatro fórmulas con el radicalismo fracturado componen por ahora la carrera por la UNCuyo

gabriel fidel esther sanchez El vicerrector de la UNCuyo, Gabriel Fidel, y la rectora Esther Sanchez.

Fuentes consultadas aseguraron que llevan un buen tiempo intentando concretar una fórmula única para evitar llevar dos listas separadas y dividir el voto pero que no lo lograron.

Ambos sectores del radicalismo llevaron semanas negociando para presentar una fórmula unificada, sin éxito. El resultado es que el voto oficialista llegará dividido el día de los comicios, con margen para revertir la situación solo hasta el miércoles -fecha límite para oficializar listas-.

Lo que está en juego no es menor porque la elección definirá no solo al próximo rector, sino también a los decanos y a los representantes en los consejos directivos.

La oposición en la UNCuyo

En la oposición hay 3 fórmulas hasta ahora.

Javier Ozollo, del peronismo, se presenta junto a Fernanda Bernabé, actual decana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Gestión Pública de la Universidad Champagnat y docente de la UNCuyo.

javier ozollo candidato uncuyo elecciones Javier Ozollo y Fernanda Bernabé.

"Representamos a dos sectores de la comunidad universitaria que consolidan una propuesta común para impulsar una UNCuyo más participativa, con financiamiento genuino, calidad académica y una gestión que vuelva a poner a la universidad en el centro de las decisiones", dijeron cuando lanzaron la candidatura.

Después dieron a conocer que sumaban en el espacio a Nexo al Futuro de Manuel Cuervo Sola.

Ozollo es actualmente secretario de Investigación y Posgrado de la Facultad de Artes y Diseño. Y en las elecciones del 2022 tuvo una fugaz candidatura hasta que se bajó para acompañar a Adriana García y Arturo Tascheret, de Compromiso Universitario.

“La fórmula representa la voluntad de fortalecer la identidad de la UNCuyo y su rol como motor del desarrollo. Apostamos a una articulación activa con el sector público y privado para dar respuestas concretas a los desafíos sociales y productivos. Los invitamos a construir juntos la universidad que queremos”, sumaron durante la presentación de sus candidaturas.

Por otro lado está Encuentro Plural, el espacio que integran Adriana García y la candidata a vice Ana Sisti. La primera fue decana de la Facultad de Filosofía y Letras y la segunda es la actual decana de la Facultad de Educación.

adriana garcia candidata uncuyo elecciones Adriana García.

Esta fórmula denunció dos frentes a los que dice querer combatir. En primer lugar al gobierno nacional por una "asfixia presupuestaria" a la que calificaron como un ataque a la producción del conocimiento y a la soberanía. Y en segundo lugar al gobierno provincial al que consideraron que se entromete en las decisiones universitarias.

Bajo el lema de que el cambio "debe empezar por casa", Ana Sisti enfocó su discurso durante la presentación de la lista en la renovación institucional:

Transparencia: prometen una gestión financiera total y honesta, sin lugar para la "opacidad".

prometen una gestión financiera total y honesta, sin lugar para la "opacidad". Eficiencia: señalan la necesidad de una administración proactiva para destrabar temas críticos, mencionando específicamente la situación de DAMSU (la obra social universitaria).

señalan la necesidad de una administración proactiva para destrabar temas críticos, mencionando específicamente la situación de (la obra social universitaria). Ejes transversales: la plataforma electoral incluye promesas de acompañamiento a las trayectorias estudiantiles, la internacionalización de la universidad, la producción cultural y la igualdad de género "como un principio de justicia".

Las elecciones en la UNCuyo

Desde 2014, el rectorado de la UNCuyo le pertenece a la alianza Interclaustro, encabezada por los radicales pero integrada por peronistas, liberales, socialistas y el sector académico. Llevan dos mandatos, de Daniel Pizzi, y uno de Esther Sanchez.

El martes 9 de junio serán las elecciones. Pero el cronograma comenzó el 7 de abril con la publicación de los padrones provisorios.

elecciones uncuyo Elecciones en la UNCuyo.

El miércoles 29 de abril será el cierre para la presentación de fórmulas y listas de candidatos y hasta el sábado 2 de mayo se podrá reclamar sobre las listas presentadas.

Vencido ese plazo de reclamos la Junta Electoral General de la institución tiene para resollver hasta el miércoles 6 de ese mes la oficialización de las listas, y el lunes 11 de mayo será el último día para realizar impugnaciones de representantes en una segunda instancia.

La campaña electoral se iniciará el sábado 9 de mayo y finalizará el domingo 7 de junio.

En las elecciones votan todos los claustros de acuerdo con los siguientes requisitos:

Docentes (profesores y docentes auxiliares): profesores efectivos, eméritos, consultos e interinos con una antigüedad continua e inmediata no menor a dos años y docentes auxiliares efectivos e interinos con una antigüedad continua e inmediata no menor a dos años.

Estudiantes de carreras de grado y pregrado de nivel superior, con una antigüedad mínima de un año y haber aprobado, por lo menos, dos materias en el año académico anterior.

Quienes se hayan graduado en carreras de grado y pregrado de nivel superior.

Personal de apoyo académico que reviste en planta permanente o planta temporaria con una antigüedad continua e inmediata no menor a dos años.

A partir de la reforma del Estatuto Universitario en la UNCuyo, en 2013, las elecciones son directas, es decir que quienes ocupan los cargos de Rectorado, Vicerrectorado, Decanatos y Vicedecanatos son electos como fórmula y por mayoría absoluta en elección directa, obligatoria, secreta y simultánea, mediante voto ponderado.

Además, en 2019, se volvió a reformar el estatuto para establecer la paridad de género, es decir que las fórmulas deben estar integradas al menos por una mujer.

En el caso de ser necesario, se realizará una segunda votación a partir de los 7 días de terminados los escrutinios definitivos.