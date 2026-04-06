La Franja Morada salió a respaldar la candidatura de Gabriel Fidel para rector de la UNCuyo

Gabriel Fidel.JPG El candidato a rector de la UNCuyo de la Franja Morada es Gabriel Fidel.

"Reafirmamos el compromiso con una universidad pública de calidad y con un proyecto a la altura de los desafíos que hoy atraviesa la sociedad", expresaron desde la agrupación.

El cronograma de elecciones de la UNCuyo

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) tendrá sus elecciones el martes 9 de junio para elegir al nuevo rector, vicerrector, decanatos y vicedecanatos. El cronograma se extiende desde este martes 7 de abril con la publicación de los padrones provisorios.

El miércoles 29 de abril será el cierre para la presentación de fórmulas y listas de candidatos y hasta el sábado 2 de mayo se podrá reclamar sobre las listas presentadas.

Vencido ese plazo de reclamos la Junta Electoral General de la institución resolverá hasta el miércoles 6 de ese mes la oficialización de las listas, y el lunes 11 de mayo será el último día para realizar impugnaciones de representantes en una segunda instancia.

La campaña electoral se iniciará el sábado 9 de mayo y finalizará el domingo 7 de junio.

elecciones uncuyo El martes 9 de junio la UNCuyo elegirá a su nuevo rector.

La fecha clave será el martes 9 de junio, cuando se elegirá en forma simultánea en toda la UNCuyo quiénes serán las personas que conduzcan los destinos del Rectorado y Vicerrectorado, decanatos y vicedecanatos y representantes a los consejos Superior y de directivos.

Es la cuarta vez en la historia de la institución que se realizarán elecciones directas, obligatorias, secretas, simultáneas y por fórmula para definir quiénes ocuparán los cargos. Las autoridades duran 4 años en sus funciones y pueden ser reelegidas en el cargo por una vez.

Para ocupar el Rectorado y el Vicerrectorado se requiere ser o haber sido profesor efectivo de una universidad nacional; en tanto que para poder conducir el Decanato y el Vicedecanato de una facultad es necesario ser profesor efectivo, emérito o consulto con al menos dos años de labor docente en la unidad académica en la que se postula.

Quiénes pueden votar en las elecciones de la UNCuyo

En las elecciones votan todos los claustros de acuerdo con los siguientes requisitos:

Docentes (profesores y docentes auxiliares): profesores efectivos, eméritos, consultos e interinos con una antigüedad continua e inmediata no menor a dos años y docentes auxiliares efectivos e interinos con una antigüedad continua e inmediata no menor a dos años.

Estudiantes de carreras de grado y pregrado de nivel superior, con una antigüedad mínima de un año y haber aprobado, por lo menos, dos materias en el año académico anterior.

Quienes se hayan graduado en carreras de grado y pregrado de nivel superior.

Personal de apoyo académico que reviste en planta permanente o planta temporaria con una antigüedad continua e inmediata no menor a dos años.

rectorado uncuyo.jpg Rectorado de la UNCuyo. Foto: UNCuyo.

A partir de la reforma del Estatuto Universitario en la UNCuyo, en 2013, las elecciones son directas, es decir que quienes ocupan los cargos de Rectorado, Vicerrectorado, decanatos y vicedecanatos son electos como fórmula y por mayoría absoluta en elección directa, obligatoria, secreta y simultánea, mediante voto ponderado.

Además, en 2019, se volvió a reformar el estatuto para establecer la paridad de género, es decir que las fórmulas deben estar integradas al menos por una mujer.

En el caso de ser necesario, se realizará una segunda votación a partir de los 7 días de terminados los escrutinios definitivos.