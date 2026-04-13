Esther Sanchez buscará la reelección en la UNCuyo y enfrentará a su vice Gabriel Fidel

Esther Sanchez UNCuyo 2024.jpg La rectora de la UNCuyo, Esther Sanchez, confirmó este lunes que buscará la reelección al frente del gobierno universitario.

En la presentación de la nueva fórmula, se difundió que Miatello es doctor en Bioquímica y en los últimos 8 años fue decano de la Facultad de Ciencias Médicas.

Si bien la oficialización de las listas que competirán por gobernar la UNCuyo vence el 29 de abril, se avizoran pocas chances de que la rectora y su vicerrector lleguen a un acuerdo preelectoral y alguno de los dos baje su precandidatura.

Hay que recordar que la lista que encabeza el vicerrector de la UNCuyo Gabriel Fidel, que lleva de compañera de fórmula a la decana de Ciencias Agrarias, María Flavia Filippini, ya recibió el respaldo de la Franja Morada, el brazo político de la UCR en la universidad.

Gabriel Fidel.JPG La precandidatura de Gabriel Fidel ya cuenta con el aval de la Franja Morada, el brazo político de la UCR en la vida universitaria.

En un comunicado titulado "Reformismo y continuidad. Para una universidad que mira el futuro", explicaron que la decisión fue tomada en el plenario regional de Franja Morada, el ámbito de máxima legitimidad para las definiciones de la organización. Según aseguraron la fórmula fue consensuada entre estudiantes de las facultades de Derecho, Políticas y Sociales y Artes y Ciencias Económicas, entre otras.

Una elección en la UNCuyo que podría ir a una segunda vuelta

Si bien la fecha para presentar las listas que competirán por el gobierno de la UNCuyo vence el 29 de abril, el hecho de que los oficialistas Sánchez y Fidel vayan en listas opuestas podría dividir el caudal de votos del radicalismo y sus aliados en la universidad, y esa división podría jugar a favor de los candidatos del peronismo.

Hay que recordar que en la vereda de enfrente está la candidatura del peronista Javier Ozollo, por lo que de mantenerse esa oferta electoral es probable que el voto universitario se disperse tanto que no alcance para ungir a un rector en una primera vuelta como ocurrió en la elección de Daniel Pizzi, en el 2014.

Es que para imponerse en primera vuelta un candidato al rectorado de la UNCuyo necesita cosechar más del 50% de los votos.

El cronograma de elecciones de la UNCuyo

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) tendrá sus elecciones el martes 9 de junio para elegir al nuevo rector, vicerrector, decanatos y vicedecanatos. El cronograma se extiende desde este martes 7 de abril con la publicación de los padrones provisorios.

El miércoles 29 de abril será el cierre para la presentación de fórmulas y listas de candidatos y hasta el sábado 2 de mayo se podrá reclamar sobre las listas presentadas.

Vencido ese plazo de reclamos la Junta Electoral General de la institución resolverá hasta el miércoles 6 de ese mes la oficialización de las listas, y el lunes 11 de mayo será el último día para realizar impugnaciones de representantes en una segunda instancia.

La campaña electoral se iniciará el sábado 9 de mayo y finalizará el domingo 7 de junio.