En medio de rumores de renuncia Patricia Bullrich llegó a Mendoza

Lo que circuló es que Bullrich le habría ofrecido la renuncia al presidente Javier Milei. La ex ministra el día anterior había manifestado su objeción de conciencia para acompañar la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de retirar el pliego de una postulante a jueza que es cuñada del periodista de investigación Hugo Alconada Mon.

Esto se suma a las diferencias que la propia Bullrich -ex ministra de Seguridad del gobierno mileísta- había expresa respecto a la demora en la presentación de la declaración jurada del cuestionado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por supuesto enriquecimiento ilícito.

Embed - Patricia Bullrich llegó a Mendoza y la recibió Hebe Casado

Las diferencias marcadas por Bullrich

La interna de Bullrich con el gobierno nacional se inició algunas semanas atrás cuando cruzó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y lo presionó a que anticipara la presentación de su declaración jurada.

“La querían matar”, graficaron desde la administración libertaria en referencia a Javier y Karina Milei, según la agencia Noticias Argentinas.

Pero este lunes hubo una nueva fisura cuando Patricia Bullrich confirmó que le manifestó personalmente al presidente su disconformidad ante la decisión de la Casa Rosada de retirar el pliego de María Victoria Michelli, quien estaba postulada para ocupar un cargo como jueza de un tribunal oral federal en La Plata.

mercedes rus patrica bullrich hebe casado Patricia Bullrich junto a la vicegobernadora Hebe Casado y la ministra de Seguridad local, Mercedes Rus, en el hotel Sheraton Foto: gentileza

La designación de la magistrada fue frenada e impugnada por el núcleo duro del gobierno debido a un vínculo familiar que despertó recelos: es la cuñada del periodista de investigación Hugo Alconada Mon.

A través de una publicación en su cuenta de la red social X, Bullrich reveló el intercambio con el jefe de Estado y anunció que decidió recurrir a una herramienta inusual para el oficialismo. “Hablé con el presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la doctora Michelli a jueza federal”, sentenció la legisladora.

De qué se trata el congreso de Ciberseguridad en el que participa Bullrich

La White Hat Conference es uno de los principales encuentros internacionales dedicados a la ciberseguridad, la investigación digital y la prevención del ciberdelito.

Del encuentro, en el que está presente la presidenta del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, la acompaña la vicegobernadora Hebe Casado, la ministra de Seguridad Mercedes Rus, el diputado nacional Luis Petri, los senadores nacionales por Mendoza Rodolfo Suarez y Mariana Juri y el ministro de Educación Tadeo García Zalazar, entre otros.

Durante varios días reúne a especialistas, investigadores, organismos públicos y hackers éticos de más de 70 países para intercambiar conocimientos, analizar nuevas amenazas informáticas y realizar pruebas de seguridad sobre sistemas y redes. El objetivo es detectar vulnerabilidades antes de que puedan ser aprovechadas por delincuentes y compartir herramientas para combatir delitos como estafas digitales, robo de datos, ataques informáticos y otras modalidades del crimen tecnológico.