Rus reconoció que crecieron los ciberdelitos y convocó a Bullrich a debatir el tema

Rus habla de ciberdelitos La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, reconoció que aumentaron los ciberdelitos en la Argentina, sobretodo los que van contra la integridad sexual de niños y adolescentes.

"El ciberdelito en la Argentina a aumentado, más en casos contra la integridad sexual de niños y adolescentes, y por eso tener una alianza con un centro estratégico de estudios, que lleva más de 25 años liderando esta investigación, es enriquecedor. Por eso vamos a generar lazos de seguridad e intercambio de aprendizaje y experiencias", adelantó Rus, al inicio de la conferencia.

Según sus datos, en el ranking de esos delitos aparecen las estafas, las estafas con inteligencia social, y lo que más a aumentado del año pasado a este, son los ataques contra niños y adolescentes. "Que veamos más denuncias tiene un aspecto positivo, porque confirma que hay contextos familiares o responsables parentales que están advirtiendo esto y van a la Justicia", puntualizó la ministra.

La ministra recocnoció que es muy difícil prevenir el ciberdelito y contó que la Policía de Mendoza "necesita alfabetización digital y para eso están trabajando hace un año con la Universidad de Boston y CLICLEX" y detalló que ya son 3 las cohortes de uniformados que recibieron esta capacitación, junto con los fiscales y abogados del Ministerio Público Fiscal.

patricia bullrich La senadora nacional Patricia Bullrich, será una de las expositoras de este martes en la conferencia internacional sobre ciberseguridad.

Esta tarde a las 19, está prevista la exposición de la senadora nacional, y ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Mendoza sede de la investigación del ciberdelito

La White Hat Conference nació en Colombia en 2019 y, tras pasar por ciudades como Boston, Seúl y Madrid, se consolidó como un espacio de referencia internacional para el intercambio de conocimientos y estrategias vinculadas a la prevención del delito informático.

Esta es la séptima conferencia y en el ministerio de Seguridad, rescataron el hecho de que hayan elegido a Mendoza como su sede, porque lo ataron a la valoración del trabajo que viene haciendo esa cartera en materia de ciberdelito.

Entre los expositores destacados figuran el decano asociado senior del Boston University Metropolitan College, Lou Chitkushev; el fundador de la White Hat Conference y director de los programas de investigación de cibercrimen y ciberseguridad de esa universidad, Kyung-shick Choi; el director académico general de CLICLEX, Rafael García Borda; y el delegado del Gobierno de Cataluña ante el Cono Sur, Josep Vives Portell.