Axel Kicillof aseguró que aún no ha hablado con Cristina pero que la irá a visitar

axel kicillof resultados elecciones buenos aires 2025 El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, tras el triunfo en las elecciones legislativas.

En ese sentido, enfatizó la necesidad de que el gobierno nacional "cambie" y "gobierne para las mayorías", al tiempo que se despegó de la idea de que su triunfo lo convierta en el nuevo conductor del peronismo, apostando por la unidad de todos los sectores.

Kicillof y una distancia personal con Cristina pos elecciones

Axel Kicillof, quien fue ministro de Economía durante el gobierno de Cristina Kirchner, mantuvo lealtad en lo judicial, pero cierta distancia en lo personal después de las elecciones. "No, todavía no hablo con Cristina, pero lo voy a hacer. La voy a ir a visitar", comentó el mandatario provincial.

Sobre el futuro del liderazgo del peronismo, el mandatario provincial fue cauto: “No estoy en una discusión, en una disputa, en una guerra ni en una interna. Hay un sector que efectivamente me ve a mí; hemos lanzado el MDF (Movimiento Derecho al Futuro). Pero lo que tenemos ahora a corto plazo es octubre”, señaló.

Críticas a Milei y la economía: “No es todo Estado o todo mercado”

Kicillof no escatimó críticas hacia la política económica del presidente Milei: “Vende una falsa antinomia: no es todo Estado o todo mercado. Eso no existe en ningún lado del mundo”.

Axel Kicillof Noticias Argentinas

Insistió en que el gobierno nacional debe modificar su rumbo económico y afirmó que Milei "lo puede hacer", aunque señaló que al vetar leyes que no representan un agujero fiscal, como la de universidades, "demuestra que no escucha nada".

El gobernador bonaerense destacó que en la provincia, la salud pública y la educación, especialmente en el interior y el conurbano, "tienen un papel determinante". Según explicó, la demanda en hospitales públicos aumentó un 30% desde la llegada de Milei, debido a "la crisis en la medicina privada".

Además, se refirió al endeudamiento con el FMI, calificando el préstamo de Macri como una "tragedia" y sostuvo que el Fondo Monetario Internacional debería "sentarse en una mesa a hablar de esta deuda, que a todas luces es impagable".