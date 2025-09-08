Guillermo Francos felicitó a Kicillof por el triunfo del peronismo en Buenos Aires

El funcionario aseguró en declaraciones radiales que, pese al resultado adverso, todo el equipo del presidente Javier Milei está “convencido de que el equilibrio fiscal es la base de un crecimiento económico, pero también es cierto que el paso de la macro a la micro es muy importante”.

“Vamos a analizar todo esto para enfocarnos en las elecciones de octubre y lograr un triunfo, porque la realidad es que es la elección nacional la que nos va a permitir tener los legisladores necesarios para poder avanzar en el Congreso con las reformas que necesitamos”, indicó.

Francos puntualizó como "tema pendiente" la reforma laboral y la tributaria

Francos precisó como "tema pendiente" para avanzar en el Congreso a la reforma laboral y la tributaria- y explicó que “las tenemos que encarar porque si no, la competitividad de nuestros empresarios va a seguir siempre detrás de las expectativas que tiene la población”.

guillermo francos El jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

“Hay varios problemas que generaron la situación de la Argentina, pero sin duda el déficit fiscal y financiero que tuvo el país en 2023, de 15 puntos del PBI, es un tema grave que nosotros hemos intentado solucionar rápidamente, pero para eso hay que desatender algunos temas que al resto de los argentinos les importa”, dijo.

Además, se refirió a la publicación en X del ministro de Economía, Luis Caputo, quien señaló que no cambiará la política económica. "Apuntó a sostener el equilibrio fiscal y la política cambiaria, porque si no, volvemos a lo mismo, que se vaya todo a precios y generar nuevamente inflación, que es el logro más importante que ha obtenido el gobierno nacional”.

“Hay que revisar cómo se vuelca la macro a la micro, es decir al metro cuadrado de la gente, y eso es importante porque podemos decir que la economía en lo macro está creciendo al 7% u 8%, pero eso no está llegando todavía a la gente y es importante que llegue, porque si no, la gente mira con desconfianza estos logros”, sostuvo en declaraciones con Radio Mitre.