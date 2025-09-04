Lourdes Arrieta negó haber grabado a Karina Milei y culpó al jefe de Gabinete

lourdes arrieta diputada nacional ex libertad avanza La diputada Lourdes Arrieta fue señalada como autora de las grabaciones a Karina Milei. Foto: NA

En la charla, doblegó la apuesta y responsabilizó al jefe de Gabinete de la filtración de los audios: “Apuntamos directamente a Guillermo Francos porque se busca dominar la imagen presidencial, sacarla a Karina del medio y poder influenciar al Presidente”.

Guillermo Francos se defendió de la acusación de Lourdes Arrieta y la tildó de “golpista”

El jefe de Gabinete, de respuesta inmediata a las declaraciones de la mendocina, la catalogó como “una ignota dirigente, conocida por los patitos en la cabeza, que fue electa por los votos del Presidente porque no la conocía nadie”; y que, después, “rompió el bloque porque se la pasa discutiendo”.

Y se despegó de la denuncia: “No entiendo la acusación. Pero ella siempre es así”.

Guillermo Francos aseguró que jamás tuvo un problema con Karina Milei y destrozó a Lourdes Arrieta: “Todo lo que dice esta señora es ridículo, pero ella vive haciendo acusaciones y después se disculpa. Pasarán estos años como diputada y después veremos si alguien la vota en su provincia de origen”.

guillermo francos El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, acusó a la diputada nacional Lourdes Arrieta de "golpista". Foto: NA

Para el jefe de Gabinete, todo se trata de una operación política, una “conspiración” de la que forman parte los diputados del bloque Coherencia, formado por exlibertarios, provocada para que La Libertad Avanza pierda votos en las elecciones 2025.

“Supongo que serán citados por la Justicia”, dijo sobre Arrieta, y los otros diputados Marcela Pagano y Carlos D'Alessandro. “Son funcionales a que tengamos una elección de menor impacto. Están tirando tiros al aire. Son golpistas que pretenden es voltear al gobierno del presidente Milei”, agregó.

La hipótesis de Lourdes Arrieta sobre los audios de las coimas

Para la diputada nacional que se separó de La Libertad Avanza, dentro del partido de Javier Milei “hay una puja por el poder para quedarse con la caja del Estado nacional”.

La Libertad Avanza, dijo, “pasó de ser una propuesta electoral que pregonaba la transparencia y las libertades individuales, a ser todo lo contrario”.

Arrieta recordó que desde que se fue de LLA, “vengo denunciando los desmanejos en PAMI y en el partido, y las irregularidades en la distribución de cargos en Mendoza. Yo era la loca, pero el tiempo fue acomodando todo y se empezaron a caer caretas”.

Para la diputada por Mendoza, “Karina Milei quiere construir La Libertad Avanza con recursos del Estado”; y por eso, dijo, no pone las manos en el fuego ni por ella ni por el presidente Javier Milei.

Sobre los audios, de cuya grabación fue acusada en off por sectores del gobierno nacional, agregó: “Siempre les echaron la culpa a otros y nunca los desmintieron. Esto es, lisa y llanamente, por poder: Caputo (Santiago) y Francos quieren dominar al Presidente”.

Y contó que “fuentes de la Casa Rosada” le contaron “Guillermo Francos le había prometido a José Luis Vila que iba a ser el director de la SIDE pero Santiago Caputo lo primerió. Las acusaciones contra mí son un manotazo de ahogado”.

El propio Francos, en su respuesta a Lourdes Arrieta a través del mismo medio, aseguró que no tiene “nada que ver con los servicios”.