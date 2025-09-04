A horas de una de las elecciones más importantes para La Libertad Avanza, que se desarrollarán este domingo en Buenos Aires, el presidente Javier Milei viajó a Los Ángeles y se reunió con 80 empresarios e inversores. La presentación de las condiciones de la Argentina para hacer negocios, se realizó en un hotel en Beverly Hills.
A horas del test electoral en Buenos Aires, Milei se reunió con inversores en Los Ángeles
El presidente realizó un viaje relámpago a Estados Unidos para brindar una conferencia. El anfitrión fue el multimillonario Michael Milken