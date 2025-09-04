A horas del test electoral en Buenos Aires, Milei se reunió con inversores en Los Ángeles

Milei con inversores en Estados Unidos

Según informaron desde la Oficina del Presidente, Milei mantuvo una reunión en Los Ángeles con empresarios y autoridades de JP Morgan, Amazon, VISA, Coinbase, Paramount, Chevron, Discovery Capital Management, entre otras empresas y organizaciones estadounidenses.

Horas decisivas para Milei y la Libertad Avanza

La llegada de Milei a esta ciudad, la mayor de la costa oeste norteamericana, se produjo pocas horas después de cerrar la campaña para las elecciones bonaerenses en un acto en Moreno. Pese al delicado momento, con denuncias de corrupción por el escándalo de discapacidad y la tensión cambiaria, Milei buscó darle un poco de aire a la gestión con una foto que mejora la mala imagen de las últimas horas.

Milei cerró la campaña de las elecciones legislativas en Buenos Aires, con un multitudinario acto en Moreno. En el evento se vivieron momentos de tensión y hubo incidentes. Un periodista terminó con la cara ensangrentada y un golpe en la cabeza por los forcejeos y violencia promovida por la militancia.