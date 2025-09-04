Inicio Política Javier Milei
En busca de capitales

A horas del test electoral en Buenos Aires, Milei se reunió con inversores en Los Ángeles

El presidente realizó un viaje relámpago a Estados Unidos para brindar una conferencia. El anfitrión fue el multimillonario Michael Milken

Por UNO
Javier Milei junto al magnate Michael Milken, en Los Ángeles.

Foto: Presidencia de la Nación

A horas de una de las elecciones más importantes para La Libertad Avanza, que se desarrollarán este domingo en Buenos Aires, el presidente Javier Milei viajó a Los Ángeles y se reunió con 80 empresarios e inversores. La presentación de las condiciones de la Argentina para hacer negocios, se realizó en un hotel en Beverly Hills.

Milei asistió al evento, organizado por el multimillonario Michael Milken, que había oficiado de anfitrión en el "Foro de Davos de América del Norte".

En un salón lleno de personalidades influyentes, Milei detalló las oportunidades de inversión en Argentina. La reunión se extendió una hora y media.

Milei con inversores en Estados Unidos

Según informaron desde la Oficina del Presidente, Milei mantuvo una reunión en Los Ángeles con empresarios y autoridades de JP Morgan, Amazon, VISA, Coinbase, Paramount, Chevron, Discovery Capital Management, entre otras empresas y organizaciones estadounidenses.

Horas decisivas para Milei y la Libertad Avanza

La llegada de Milei a esta ciudad, la mayor de la costa oeste norteamericana, se produjo pocas horas después de cerrar la campaña para las elecciones bonaerenses en un acto en Moreno. Pese al delicado momento, con denuncias de corrupción por el escándalo de discapacidad y la tensión cambiaria, Milei buscó darle un poco de aire a la gestión con una foto que mejora la mala imagen de las últimas horas.

Milei cerró la campaña de las elecciones legislativas en Buenos Aires, con un multitudinario acto en Moreno. En el evento se vivieron momentos de tensión y hubo incidentes. Un periodista terminó con la cara ensangrentada y un golpe en la cabeza por los forcejeos y violencia promovida por la militancia.

