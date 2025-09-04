Inicio Política Javier Milei
Legislativas 2025

Rumbo a las elecciones, el Gobierno pondrá más de $13.000 millones en la campaña de los partidos políticos

La Dirección Nacional Electoral detalló el monto que se distribuirá a los frentes, tanto para la elección de diputados, como senadores para las elecciones legislativas

Por UNO
Este 26 de octubre se celebran las elecciones de medio término en el país.

Nicolás Rios/Diario UNO.

Con la campaña electoral en marcha para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, el gobierno que encabez Javier Milei publicó este jueves el monto que se distribuirá entre los frentes políticos para la propaganda de sus candidatos a diputados nacionales y senadores.

En Mendoza, en las categorías nacionales sólo se elegirá a diputados y habrá elecciones concurrentes con la provincia.

De acuerdo al Decreto que se publicó este jueves en el Boletín Oficial, el presupuesto total asciende a $13.200 millones para financiar las campañas políticas en todo el territorio nacional.

congreso de la nación paisaje.jpg
El gobierno de Milei detall&oacute; el aporte para los frentes electorales para las elecciones 2025. Se eligen diputados y senadores nacionales.

Cómo se distribuirán los fondos para la campaña electoral

En la resolución de la Dirección Nacional Electoral se establece que los frentes políticos contarán para la campaña a diputados nacionales con el presupuesto de $8.815.610.700,67. En tanto, para senadores será de $4.407.805.350,33.

El organismo será el encargado de distribuir los fondos entre los partidos y alianzas que compitan en cada categoría, además de aplicar sanciones dispuestas por la Justicia Nacional Electoral.

Los gastos, según lo publicado, se cubrirán con créditos presupuestarios asignados a la vicejefatura de Gabinete del Interior.

