Rumbo a las elecciones, el Gobierno pondrá más de $13.000 millones en la campaña de los partidos políticos

congreso de la nación paisaje.jpg El gobierno de Milei detalló el aporte para los frentes electorales para las elecciones 2025. Se eligen diputados y senadores nacionales.

Cómo se distribuirán los fondos para la campaña electoral

En la resolución de la Dirección Nacional Electoral se establece que los frentes políticos contarán para la campaña a diputados nacionales con el presupuesto de $8.815.610.700,67. En tanto, para senadores será de $4.407.805.350,33.

El organismo será el encargado de distribuir los fondos entre los partidos y alianzas que compitan en cada categoría, además de aplicar sanciones dispuestas por la Justicia Nacional Electoral.

Los gastos, según lo publicado, se cubrirán con créditos presupuestarios asignados a la vicejefatura de Gabinete del Interior.