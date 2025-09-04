Con la campaña electoral en marcha para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, el gobierno que encabez Javier Milei publicó este jueves el monto que se distribuirá entre los frentes políticos para la propaganda de sus candidatos a diputados nacionales y senadores.
Rumbo a las elecciones, el Gobierno pondrá más de $13.000 millones en la campaña de los partidos políticos
La Dirección Nacional Electoral detalló el monto que se distribuirá a los frentes, tanto para la elección de diputados, como senadores para las elecciones legislativas