Revés para el presidente

El Senado rechazó el veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad

La anulación del veto quedó firme porque ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados. La votación terminó 63 a 7

Gustavo De Marinis
Hubo festejos en las afueras del Congreso tras la decisión del Senado.

El Senado de la Nación confirmó este jueves el rechazo al veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad. La iniciativa, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, ratificó la vigencia de la norma.

La votación fue abrumadora en favor del rechazo al veto: 63 senadores se inclinaron por no avalar la decisión del presidente Jjavier Milei y sólo 6 lo hicieron a favor.

Conocido el resultado de la votación hubo festejos en las afueras del Congreso donde se manifestaban personas con discapacidad, con familiare y , organizaciones afines, entre otros.

