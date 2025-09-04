El Senado rechazó el veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad

La votación fue abrumadora en favor del rechazo al veto: 63 senadores se inclinaron por no avalar la decisión del presidente Jjavier Milei y sólo 6 lo hicieron a favor.

Conocido el resultado de la votación hubo festejos en las afueras del Congreso donde se manifestaban personas con discapacidad, con familiare y , organizaciones afines, entre otros.