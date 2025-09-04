El Senado rechazó el veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad

El Senado de la Nación confirmó este jueves el rechazo al veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad. La iniciativa, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, ratificó la vigencia de la norma.
La votación fue abrumadora en favor del rechazo al veto: 63 senadores se inclinaron por no avalar la decisión del presidente Jjavier Milei y sólo 6 lo hicieron a favor.
Conocido el resultado de la votación hubo festejos en las afueras del Congreso donde se manifestaban personas con discapacidad, con familiare y , organizaciones afines, entre otros.
Nota en desarrollo.