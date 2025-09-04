Emergencia en Discapacidad: los tres senadores mendocinos votaron en contra del veto

Qué dijeron los legisladores mendocinos sobre el rechazo al veto

En su perfil de X, la senadora Anabel Fernández Sagasti celebró la decisión final del Congreso de la Nación.

tuit sagasti emergencia discapacidad El tuit de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.

Fernández Sagasti calificó al veto a la Emergencia en Discapacidad como "una locura de Milei" y agregó "ganaron los derechos, perdió el ajuste a los más vulnerables".

Si bien no votaron en esta ocasión, sí se expresaron a través de sus redes sociales los diputados nacionales por Mendoza Cobos y Bermejo.

Sobre el tema, Cobos destacó que el rechazo al veto de Milei fue una demostración de equilibrio de poderes. También mencionó "la indolencia y el destrato" que vienen sufriendo los discapacitados y destacó el compromiso de los senadores por Mendoza.

tuit Julio Cobos

En el caso del peronista Adolfo Bermejo, felicitó a los senadores y senadoras, que según consideró, "están a la altura de las circunstancias" al rechazar el veto presidencial a la Emergencia en Discapacidad. También resaltó que "hay esperanza en Argentina".

tuit Bermejo El tuit del diputado peronista Adolfo Bermejo.

El último rechazo a un veto presidencial fue en el 2003

La última vez que el Poder Legislativo rechazó el veto presidencial de una ley fue hace 22 años, durante el gobierno de Eduardo Duhalde. En aquella oportunidad, el veto que se rechazó fue el de la Ley Nacional 25.715, que se refería a la quita de impuestos a la importación de azúcar.

Durante el gobierno de Javier Milei se habían rechazado decretos, pero aún no había sucedido una situación similar con un veto.