Inicio Política emergencia
Congreso de la Nación

Emergencia en Discapacidad: los tres senadores mendocinos votaron en contra del veto

La ley quedó firme en el Senado por amplia mayoría. Los radicales Mariana juri y Rodolfo Suarez y la kirchnerista Fernández Sagasti coincidieron en rechazarlo

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
Los tres senadores mendocinos Anabel Fernández Sagsati (PJ)

Los tres senadores mendocinos Anabel Fernández Sagsati (PJ), Mariana Juri (UCR) y Rodolfo Suarez (UCR) rechazaron el veto a la Emergencia en Discapacidad. Así ya quedó firme como ley. 

A pesar de las diferencias en su pensamiento político, esta vez los tres senadores mendocinos se pusieron de acuerdo para rechazar de plano el veto presidencial a la ley de Emergencia en Discapacidad. Así, los radicales Mariana Juri y Rodolfo Suarez y la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti le dieron su voto negativo a la voluntad del presidente Javier Milei.

Qué dijeron los legisladores mendocinos sobre el rechazo al veto

En su perfil de X, la senadora Anabel Fernández Sagasti celebró la decisión final del Congreso de la Nación.

tuit sagasti emergencia discapacidad
El tuit de la senadora kirchnerista Anabel Fern&aacute;ndez Sagasti.

El tuit de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.

Fernández Sagasti calificó al veto a la Emergencia en Discapacidad como "una locura de Milei" y agregó "ganaron los derechos, perdió el ajuste a los más vulnerables".

Si bien no votaron en esta ocasión, sí se expresaron a través de sus redes sociales los diputados nacionales por Mendoza Cobos y Bermejo.

Sobre el tema, Cobos destacó que el rechazo al veto de Milei fue una demostración de equilibrio de poderes. También mencionó "la indolencia y el destrato" que vienen sufriendo los discapacitados y destacó el compromiso de los senadores por Mendoza.

tuit Julio Cobos

En el caso del peronista Adolfo Bermejo, felicitó a los senadores y senadoras, que según consideró, "están a la altura de las circunstancias" al rechazar el veto presidencial a la Emergencia en Discapacidad. También resaltó que "hay esperanza en Argentina".

tuit Bermejo
El tuit del diputado peronista Adolfo Bermejo.

El tuit del diputado peronista Adolfo Bermejo.

El último rechazo a un veto presidencial fue en el 2003

La última vez que el Poder Legislativo rechazó el veto presidencial de una ley fue hace 22 años, durante el gobierno de Eduardo Duhalde. En aquella oportunidad, el veto que se rechazó fue el de la Ley Nacional 25.715, que se refería a la quita de impuestos a la importación de azúcar.

Durante el gobierno de Javier Milei se habían rechazado decretos, pero aún no había sucedido una situación similar con un veto.

Temas relacionados:

Te puede interesar