Diputados rechazó el veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad

rechazo al veto ley de emergencia en discapacidad La votación terminó 172 a 73. Los votos afirmativos superaron los dos tercios requeridos, que eran 160. Foto: redes sociales de Julio Cobos

Aveiro, Paponet y y Cobos celebraron el resultado de la votación

Apenas unos minutos después de la votación el tunuyanino Martín Aveiro -diputado nacional peronista- expresó: "Se lograron los dos tercios y es un paso fundamental para rechazar el veto del Ejecutivo Nacional sobre la ley de emergencia en discapacidad. Pasa al Senado y esperamos que ya definitivamente quede anulado el veto de Milei".

La sanrafaelina Liliana Paponet, compañera de Aveiro, destacó: "El Congreso rechazó el veto presidencial y la emergencia en discapacidad sigue en carrera. ¡Un paso adelante por los derechos y la dignidad!".

También se manifestó el radical Julio Cobos se manifestó: "Por amplia mayoría rechazamos el veto a la ley de emergencia en discapacidad". El ex gobernador se diferenció de sus correligionarios Lisandro Nieri y Pamela Verasay, que votaron a favor del veto.

marcha de discapacitados congreso

El veto fue declarado inconstitucional

En el inicio de esta semana el juez federal de Campana Adrián González Charvay declaró la inconstitucionalidad del veto presidencial a las ley 27.793 de emergencia en discpacidad, que fue sancionada por el Congreso el 10 de junio último.

El magistrado dispuso “hacer lugar parcialmente a la acción de amparo” interpuesta por una familia con dos hijos menores con discapacidad y alegó que “el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias”.

Gonzáley Charvay argumentó además en el fallo que los afectados por la medida “son personas en situación de múltiple vulnerabilidad por su condición de niños y de personas con discapacidad (artículo 75 inciso 23, Constitución Nacional), de lo que se desprende que sus derechos deben ser objeto de una protección especial”.