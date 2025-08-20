Inicio Política Discapacidad
Lograron quórum

El rechazo a los vetos de Milei a las leyes de discapacidad y jubilaciones se discute en Diputados

Dieron quórum 136 diputados de la oposición y dos libertarios. Buscan dos tercios de los votos para rechazar los vetos a leyes de discapacidad y jubilaciones

Por UNO
Diputados ya trata el rechazo a los vetos de Milei de las leyes de discapacidad y jubilaciones. 

La sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados que busca rechazar los vetos a las leyes de discapacidad y de jubilaciones logró quórum con los bloques opositores y la ayuda de dos libertarios.

La sesión comenzó con la presencia de 136 diputados que fueron aportados por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, la izquierda, Democracia para Siempre y algunos radicales.

Dos de las presencias que llamaron la atención fueron las de los libertarios Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro.

Se debatirán además en Diputados otros seis proyectos entre los que sobresalen la distribución automática a las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).

Jubilados jubilaciones marcha en el Congreso.jpg
Diputados trata en el recinto el rechazo al veto del aumento a las jubilaciones

Adorni dijo que analizan un aumento a las prestaciones

Minutos antes de la sesión de la Cámara de Diputados, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno Nacional analiza aplicar un aumento en las prestaciones para personas con discapacidad.

A través de su cuenta de X y a minutos de que la oposición intente rechazar los vetos presidenciales a las leyes de jubilaciones y a la emergencia en discapacidad, el funcionario anticipó: “El Gobierno Nacional está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad”.

“Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo”, aseveró.

