El rechazo a los vetos de Milei a las leyes de discapacidad y jubilaciones se discute en Diputados

Se debatirán además en Diputados otros seis proyectos entre los que sobresalen la distribución automática a las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).

Jubilados jubilaciones marcha en el Congreso.jpg Diputados trata en el recinto el rechazo al veto del aumento a las jubilaciones

Adorni dijo que analizan un aumento a las prestaciones

Minutos antes de la sesión de la Cámara de Diputados, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno Nacional analiza aplicar un aumento en las prestaciones para personas con discapacidad.

A través de su cuenta de X y a minutos de que la oposición intente rechazar los vetos presidenciales a las leyes de jubilaciones y a la emergencia en discapacidad, el funcionario anticipó: “El Gobierno Nacional está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad”.

“Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo”, aseveró.