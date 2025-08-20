sesion diputados de la nacion2
Euforia entre los diputados de la Nación al conocerse el resultado de la votación a la ley de emergencia en discapacidad.
Foto: Cámara de Diputados de la Nación
Mientras, puertas afuera del Congreso, cientos de personas, algunas con discapacidad, otras con algún familiar discapacitado y un tercer grupo de militantes y ciudadanos que fueron a apoyar a quienes más necesitan el respaldo del Estado se manifestaron para ser escuchados.
Finalmente, el veto a la emergencia en Discapacidad pasó al Senado.
Qué tuitearon los diputados mendocinos sobre el veto a discapacidad
Los cinco mendocinos que votaron en contra del veto fueron quienes subieron tuits a las redes. Este fue el caso de Julio Cobos, que manifestó apoyo a la ermergencia en Discapacidad.
Casi en simultáneo al rechazo del veto -e incluso antes de que suciedera- Cobos manifestó que el gobierno nacional no dialoga, sino que trae una solución a último momento, esto ya pasó con el presupuesto universitario y ahora con la emergencia en discapacidad.
En la misma línea opinaron los peronistas.
Uno de los que se expresó en X fue el peronista Martín Aveiro, quien militó el "anti veto" a la emergencia en Discapacidad. De hecho, fue quien trajo a Mendoza a Daniel Arroyo, exministro de Salud de la gestión de Alberto Fernández y autor del proyecto de la emergencia. Este diputado viajó por todo el país buscando apoyo en todas las provincias. En Mendoza, el anfitrión fue Aveiro.
Otros tuits sobre el veto a la emergencia en discapacidad fueron de Paponet y Bermejo.
Tuit Bermejo discapacidad
Y por último, lo hizo Liliana Paponet.
Una de las que sorprendió fue la exintegrante de la Libertad Avanza, Lourdes Arrieta, quien votó en contra del veto para no subió opiniones a X.