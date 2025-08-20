Los diez diputados mendocinos
Los diez diputados mendocinos, cinco votaron en contra del veto a la ley de emergencia en Discapacidad.

De los 10 diputados nacionales por Mendoza, 5 decidieron no apoyar este miércoles el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad que se trató en el Congreso. Esto fueron los tres peronistas (Liliana Paponet, Martín Aveiro y Adolfo Bermejo), el radical Julio Cobos (que apoya al grupo de gobernadores de Provincias Unidas) y la "líbera" Lourdes Arrieta (bloque Transformación).

En cambio, apoyaron el veto dispuesto por Milei los dos radicales cornejistas (Pamela Verasay, quien secunda a Luis Petri en la lista a diputados nacionales de la alizanza entre LLA y Cambia Mendoza) y Lisandro Nieri. Además, los integrantes de La Libertad Avanza: Facundo Correa Llanos, Mercedes Llanos y Álvaro Martínez.

Más allá de los mendocinos, el rechazo del veto salió por amplia mayoría: 172 diputados votaron en contra del veto, 73 a favor de lo dispuesto por Javier Milei y 2 diputados se abstuvieron.

Euforia entre los diputados de la Nación al conocerse el resultado de la votación a la ley de emergencia en discapacidad.

Euforia entre los diputados de la Nación al conocerse el resultado de la votación a la ley de emergencia en discapacidad.

Mientras, puertas afuera del Congreso, cientos de personas, algunas con discapacidad, otras con algún familiar discapacitado y un tercer grupo de militantes y ciudadanos que fueron a apoyar a quienes más necesitan el respaldo del Estado se manifestaron para ser escuchados.

Finalmente, el veto a la emergencia en Discapacidad pasó al Senado.

Qué tuitearon los diputados mendocinos sobre el veto a discapacidad

Los cinco mendocinos que votaron en contra del veto fueron quienes subieron tuits a las redes. Este fue el caso de Julio Cobos, que manifestó apoyo a la ermergencia en Discapacidad.

Tuit cobos discapacidad

Casi en simultáneo al rechazo del veto -e incluso antes de que suciedera- Cobos manifestó que el gobierno nacional no dialoga, sino que trae una solución a último momento, esto ya pasó con el presupuesto universitario y ahora con la emergencia en discapacidad.

En la misma línea opinaron los peronistas.

Tuit Aveiro discapacidad

Uno de los que se expresó en X fue el peronista Martín Aveiro, quien militó el "anti veto" a la emergencia en Discapacidad. De hecho, fue quien trajo a Mendoza a Daniel Arroyo, exministro de Salud de la gestión de Alberto Fernández y autor del proyecto de la emergencia. Este diputado viajó por todo el país buscando apoyo en todas las provincias. En Mendoza, el anfitrión fue Aveiro.

Otros tuits sobre el veto a la emergencia en discapacidad fueron de Paponet y Bermejo.

Tuit Bermejo discapacidad

Y por último, lo hizo Liliana Paponet.

Liliana Paponet

Una de las que sorprendió fue la exintegrante de la Libertad Avanza, Lourdes Arrieta, quien votó en contra del veto para no subió opiniones a X.

