sesion diputados de la nacion2 Euforia entre los diputados de la Nación al conocerse el resultado de la votación a la ley de emergencia en discapacidad. Foto: Cámara de Diputados de la Nación

Mientras, puertas afuera del Congreso, cientos de personas, algunas con discapacidad, otras con algún familiar discapacitado y un tercer grupo de militantes y ciudadanos que fueron a apoyar a quienes más necesitan el respaldo del Estado se manifestaron para ser escuchados.

Finalmente, el veto a la emergencia en Discapacidad pasó al Senado.

Qué tuitearon los diputados mendocinos sobre el veto a discapacidad

Los cinco mendocinos que votaron en contra del veto fueron quienes subieron tuits a las redes. Este fue el caso de Julio Cobos, que manifestó apoyo a la ermergencia en Discapacidad.

Tuit cobos discapacidad

Casi en simultáneo al rechazo del veto -e incluso antes de que suciedera- Cobos manifestó que el gobierno nacional no dialoga, sino que trae una solución a último momento, esto ya pasó con el presupuesto universitario y ahora con la emergencia en discapacidad.

En la misma línea opinaron los peronistas.

Tuit Aveiro discapacidad

Uno de los que se expresó en X fue el peronista Martín Aveiro, quien militó el "anti veto" a la emergencia en Discapacidad. De hecho, fue quien trajo a Mendoza a Daniel Arroyo, exministro de Salud de la gestión de Alberto Fernández y autor del proyecto de la emergencia. Este diputado viajó por todo el país buscando apoyo en todas las provincias. En Mendoza, el anfitrión fue Aveiro.

Otros tuits sobre el veto a la emergencia en discapacidad fueron de Paponet y Bermejo.

Tuit Bermejo discapacidad

Y por último, lo hizo Liliana Paponet.

Liliana Paponet

Una de las que sorprendió fue la exintegrante de la Libertad Avanza, Lourdes Arrieta, quien votó en contra del veto para no subió opiniones a X.