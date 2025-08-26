Denuncias por coimas: "La nueva casta tiene nombre y apellido y se llama Lule Menem"

La nueva casta “tiene nombre y apellido y se llama Lule Menem”, dijo D’Alessandro, uno de los fundadores de LLA en 2023. “La denuncia me resulta muy verosímil porque se venía escuchando en los pasillos de distintos organismos que estaban sucediendo cosas muy extrañas”.

Es un momento “muy duro para un partido que vino a pelear contra la corrupción, levantando la bandera de que venimos a sacar a la casta, y de repente vemos que está sucediendo esto, es muy doloroso”, insistió.

“Dentro del gobierno que vino a sacar a la casta lo primero que se rompió fue la relación con la militancia de LLA en el cierre de listas de la semana pasada, donde nos rompieron democráticamente los organismos políticos que debían manejar la campaña”, expresó.

Spagnuolo Lule Menem y Karina Milei Diego Spagnuolo, Lule Menem y Karina Milei, en la mira por las denuncias de cobro de coimas en el área de Dispacidad.

Denuncias por coimas: "Todos están sospechados"

“Lo que tenemos que entender de lo que dice (el ex titular de la ANDIS, Diego) Spagnuolo es que la droguería Suizo Argentina incrementó en 2.600 % la facturación con el Estado nacional” durante el actual gobierno.

Consultado sobre si cree en la inocencia de Karina Milei, el diputado sostuvo que “todos los que estén de Milei para abajo y están sospechados son fusibles, todos los funcionarios”.

“Yo confío en Javier Milei, pero no confío en quien delegó la política. Porque el propio presidente lo dice, él está enfocado en la macroeconomía, en eliminar la inflación y que los argentinos podamos vivir un país más estable", concluyó.