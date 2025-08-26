Los nuevos audios el ex titular de ANDIS involucra a varios funcionarios en la causa que investiga coimas

Javier y Karina Milei con el exabogado y amigo delpresidente, ahora funcionario removido por el escándalo de las coimas en la ANDIS, Diego Spagnuolo. Karina Milei, Diego Spagnuolo y Javier Milei.

En los audios revelados recientemente, donde se lo escucha preocupado y acusando a la ministra Sandra Pettovello de haberlo "dejado expuesto" ante Karina Milei y Lule Menem. Esta nueva información añade otra capa a la trama de corrupción que investiga la Justicia, sugiriendo que las tensiones y presuntos encubrimientos vinculados a la droguería Suizo Argentina son anteriores a la filtración de los últimos audios.

El ex titular de ANDIS nombra a Petrovello y a Sturzenegger

En uno de los audios, el cual reveló A24, se escucha a Spagnuolo decir en relación a Sandra Pettovello: "Sandra a mí me hizo una jugada, me dejó expuesto con Karina (Milei) y con Lule (Menem)… Cuando hablé con ella, fue y habló con Javier, me dejó expuesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo. Esto está implosionando de adentro...”.

En otra grabación, del ex funcionario, Sapagnuolo también nombra al ministro de Desregulación por su nombre de pila: "No disculpame, lo que te dijeron a vos es que me tenían que dar una mano… No, no, disculpame a mí Federico (Sturzenegger) me dijo personalmente que vos me tenías que dar una mano. Si no decime, si me venís a dar una mano, si me venís a controlar, si me venías a decir cómo tengo que hacer mi trabajo", repuso la conversación mantenida con una tercera persona en base a la orden recibida por Sturzenegger.

"¿Cuál es la diferencia?", dijo que le preguntó esa otra persona y le respondió: "Le digo, si no entendés cuál es la diferencia; es al pedo que tengamos esta discusión", completa en el audio.

Fuentes: A24.com, Agencia Noticias Argentinas y Radio Rivadavia