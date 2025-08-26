Inicio Política ANDIS
Los nuevos audios el ex titular de ANDIS involucra a varios funcionarios en la causa que investiga coimas

Los nuevos audios del ex titular de ANDIS apunta contra la ministra de Desarrollo Social, Sandra Petovello, y también nombra a Federico Sturzenegger

Aparecieron nuevos audios del ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.

Sigue el escándalo por supuestas coimas en el Gobierno tras la aparición de los nuevos audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, donde el exfuncionario apunta a la ministra de Desarrollo Social, Sandra Pettovello, y nombra al titular de Desregulación, Federico Sturzenneger.

En los audios de Diego Spagnuolo también se haría referencia a una denuncia penal presentada en agosto de 2024 que vinculaba a la droguería Suizo Argentina con una empresa del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Según publicó Noticias Argentinas, la denuncia, que finalmente fue desestimada, aportó como prueba que el portal de venta online de la droguería, Farmaonline, comercializaba numerosos productos de la marca de suplementos Gentech, propiedad de Menem. Una investigación periodística afirma que, tras una filtración periodística sobre esa relación comercial, "borraron todas las publicaciones de la página".

Karina Milei, Diego Spagnuolo y Javier Milei.

En los audios revelados recientemente, donde se lo escucha preocupado y acusando a la ministra Sandra Pettovello de haberlo "dejado expuesto" ante Karina Milei y Lule Menem. Esta nueva información añade otra capa a la trama de corrupción que investiga la Justicia, sugiriendo que las tensiones y presuntos encubrimientos vinculados a la droguería Suizo Argentina son anteriores a la filtración de los últimos audios.

El ex titular de ANDIS nombra a Petrovello y a Sturzenegger

En uno de los audios, el cual reveló A24, se escucha a Spagnuolo decir en relación a Sandra Pettovello: "Sandra a mí me hizo una jugada, me dejó expuesto con Karina (Milei) y con Lule (Menem)… Cuando hablé con ella, fue y habló con Javier, me dejó expuesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo. Esto está implosionando de adentro...”.

En otra grabación, del ex funcionario, Sapagnuolo también nombra al ministro de Desregulación por su nombre de pila: "No disculpame, lo que te dijeron a vos es que me tenían que dar una mano… No, no, disculpame a mí Federico (Sturzenegger) me dijo personalmente que vos me tenías que dar una mano. Si no decime, si me venís a dar una mano, si me venís a controlar, si me venías a decir cómo tengo que hacer mi trabajo", repuso la conversación mantenida con una tercera persona en base a la orden recibida por Sturzenegger.

"¿Cuál es la diferencia?", dijo que le preguntó esa otra persona y le respondió: "Le digo, si no entendés cuál es la diferencia; es al pedo que tengamos esta discusión", completa en el audio.

