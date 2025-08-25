Inicio Política Martín Menem
"Una operación"

Martín Menem sobre las denuncias de coimas en ANDIS: "Pongo las manos en el fuego por Lule y Karina Milei"

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, respondió a las acusaciones contra el Gobierno sobre coimas en la Agencia de Discapacidad, ANDIS

Por UNO
Martín Menem dijo que pone las manos en el fuego por Lule Menem y Karina Milei.

Martín Menem aseguró, en diálogo exclusivo con el canal de noticias A24, que la difusión de los audios forma parte de “una brutal operación política del kirchnerismo”, lanzada a solo dos semanas de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

“Estamos acostumbrados a este tipo de maniobras. Tratan de llevarte al barro”, dijo el referente libertario en la Cámara Baja y agregó sobre la difusión de los audios: “¿Te parece casualidad que un día antes de la ley de Discapacidad aparezca un audio?”, dijo Martín Menem.

martin menem diputados.jpg

Martín Menem: “Pongo las manos en el fuego por Lule y Karina Milei”

Respecto al contenido de las grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, el ex titular de la ANDIS, Martín Menem fue enfático: “No puedo aseverar la autenticidad o no de esos audios, pero el contenido es falso y pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”.

Javier Milei es el tipo más transparente de la historia de la humanidad”, afirmó Martín Menem.

Sobre la situación judicial de Diego Spagnuolo, Menem se despegó: “No voy a atacar ni defender a Spagnuolo. Se lo corrió y ahora debe investigar la Justicia”.

“Nos vienen operando permanentemente. Es muy obvio”, acusó, al tiempo que pronosticó que las maniobras se intensificarán hasta los comicios: “Esto se termina el 7 de septiembre. Van a seguir operando para manotear un cargo”.

Matín Menem en A24

Martín Menem insistió en que nada detendrá la agenda de cambios que impulsa el oficialismo: “Nada de lo que hagan va a frenar el cambio que estamos llevando adelante. Es evidente que buscan ensuciar al Gobierno y condicionar la elección más trascendente del país”.

Sobre la separación de Spagnuolo de su cargo, Martín Menem dijo que “se separa a un funcionario y eventualmente tendrá que dar las explicaciones en la justicia; a diferencia del kirchnerismo, que es nuestro contrincante. ¿Qué hubieran hecho ellos? Estarían acá diciendo que la justicia arma el lawfare, que los atacan judicialmente. Nosotros no cuestionamos para nada el accionar de la justicia. Si tiene que actuar, que actúe y Spagnuolo dará las explicaciones. Ya fue separado del cargo. No tengo más para decir”, argumentó.

Fuente: A24.com

