Aeropuertos: habrá nuevas cancelaciones de vuelos con la tercera jornada de paro de los controladores aéreos

Cancelación de vuelos: el reclamo de los controladores aéreos

El sindicato de los controladores aéreos sostiene que los salarios llevan diez meses congelados y reclama un incremento del 45%. También advierte sobre la falta de respuesta de la EANA, la ANAC y la Subsecretaría de Transporte Aéreo, lo que (afirman) genera “precarización del sistema”.

Aerolíneas Argentinas presentó una denuncia ante la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la ANAC, intentando frenar las medidas. Sin embargo, el recurso no prosperó. Desde el gremio repudiaron el intento de responsabilizar a los trabajadores.

Controladores aereos6.jpeg El paro de controladores aéreos afecta los vuelos en todos los aeropuertos el país. Axel Lloret /Diario UNO

Los controladores aéreos son los encargados de dirigir y gestionar el tránsito de aeronaves en el espacio aéreo y en los aeropuertos, asegurando operaciones seguras y eficientes de los vuelos.

Las tareas de los controladores aéreos incluyen autorizar despegues y aterrizajes, coordinar rutas de vuelos, mantener la separación entre aeronaves y proporcionar información crítica a los pilotos, como condiciones meteorológicas y posibles obstáculos. Trabajan en centros de control de área (ACC), torres de control (TWR) y oficinas de control de aproximación (APP), utilizando sistemas avanzados de radar y comunicación para supervisar y dirigir el tráfico aéreo.