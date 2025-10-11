Inicio Sociedad Vuelos
Cómo conseguir vuelos a Punta Cana ida y vuelta desde 460 dólares

Para vivir las vacaciones de tus sueños en el Caribe el primer paso es sacar los vuelos. Por eso, te dejamos una guía de recomendaciones para no pagar de más

Paula García
Punta Cana tiene playas de ensueño. Imagen: Freepik.

Punta Cana es un destino paradisiaco del Caribe que todos los viajeros deberían conocer alguna vez en la vida. Sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, al igual que las actividades al aire libre y su centro pintoresco, lo convierten en un lugar increíble para vacacionar. A continuación, te dejamos un truco para conseguir vuelos baratos a Punta Cana.

Seguramente tienes un amigo que siempre encuentra vuelos económicos para sus viajes. Hoy, puedes convertirte en ese amigo, siguiendo los consejos que dejamos más abajo. Conseguir pasajes baratos no es tan difícil como parece.

Vuelos a Punta Cana desde 460 dólares

Para conseguir vuelos económicos lo primero que tienes que hacer es ingresar en el sitio web www.turismocity.com.ar. En la página de inicio tienes que bajar al final a la barra que dice "Vuelos por región". Allí, deberás ingresar al botón "Vuelos a Caribe y Centroamérica".

En esa instancia aparece un cuadro comparativo de precios por mes, que muestra de forma clara cuánto cuestan los vuelos al Caribe y Centroamérica a lo largo del año. Cada columna representa un mes, con el valor más bajo encontrado recientemente, lo que permite identificar rápidamente cuándo conviene viajar según el precio.

Con esta tabla puedes comparar los precios según el mes del año. Puedes elegir pesos argentinos o dólares. Imagen: Turismocity.

Por ejemplo, en octubre, noviembre y diciembre de 2025 los pasajes rondan los USD 400, mientras que en enero y julio de 2026 los valores aumentan por la alta temporada. Esta herramienta es muy útil para ayudar a planificar un viaje y aprovechar las tarifas más económicas con solo una mirada.

Más abajo, aparecen los diferentes destinos del Caribe con sus respectivos precios. En el caso de Punta Cana, los vuelos ida y vuelta cuestan desde 460 dólares. Por este precio puedes conseguir pasajes aéreos con salida desde el aeropuerto de Ezeiza, Buenos Aires, con escalas intermedias hasta llegar a Punta Cana. La fecha es desde el 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2025. En la imagen puedes comparar otros precios y fechas.

La lista de opciones para viajar a Punta Cana desde Buenos Aires. Los precios incluyen vuelos ida y vuelta. Imagen: Turismocity.

Si viajas desde Mendoza, una buena opción es comprar por separado el tramo hacia Buenos Aires y luego aprovechar las tarifas más económicas que salen desde allí hacia el Caribe.

Generalmente, los vuelos internacionales parten desde Ezeiza y suelen tener precios más convenientes que los itinerarios que incluyen conexión desde Mendoza. Además, al comprar los pasajes por separado, puedes elegir los horarios que mejor se ajusten a tu viaje y así ahorrar en el costo total de los pasajes.

Cabe aclarar que este artículo no tiene fines comerciales. El objetivo es brindar información útil y consejos prácticos para que los lectores puedan aprovechar las mejores tarifas y planificar sus viajes de forma inteligente.

