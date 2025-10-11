Cómo conseguir vuelos a Punta Cana ida y vuelta desde 460 dólares

En esa instancia aparece un cuadro comparativo de precios por mes, que muestra de forma clara cuánto cuestan los vuelos al Caribe y Centroamérica a lo largo del año. Cada columna representa un mes, con el valor más bajo encontrado recientemente, lo que permite identificar rápidamente cuándo conviene viajar según el precio.

turismocity vuelos al caribe Con esta tabla puedes comparar los precios según el mes del año. Puedes elegir pesos argentinos o dólares. Imagen: Turismocity.

Por ejemplo, en octubre, noviembre y diciembre de 2025 los pasajes rondan los USD 400, mientras que en enero y julio de 2026 los valores aumentan por la alta temporada. Esta herramienta es muy útil para ayudar a planificar un viaje y aprovechar las tarifas más económicas con solo una mirada.

Más abajo, aparecen los diferentes destinos del Caribe con sus respectivos precios. En el caso de Punta Cana, los vuelos ida y vuelta cuestan desde 460 dólares. Por este precio puedes conseguir pasajes aéreos con salida desde el aeropuerto de Ezeiza, Buenos Aires, con escalas intermedias hasta llegar a Punta Cana. La fecha es desde el 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2025. En la imagen puedes comparar otros precios y fechas.

vuelos económicos a Punta Cana La lista de opciones para viajar a Punta Cana desde Buenos Aires. Los precios incluyen vuelos ida y vuelta. Imagen: Turismocity.

Si viajas desde Mendoza, una buena opción es comprar por separado el tramo hacia Buenos Aires y luego aprovechar las tarifas más económicas que salen desde allí hacia el Caribe.

Generalmente, los vuelos internacionales parten desde Ezeiza y suelen tener precios más convenientes que los itinerarios que incluyen conexión desde Mendoza. Además, al comprar los pasajes por separado, puedes elegir los horarios que mejor se ajusten a tu viaje y así ahorrar en el costo total de los pasajes.

Cabe aclarar que este artículo no tiene fines comerciales. El objetivo es brindar información útil y consejos prácticos para que los lectores puedan aprovechar las mejores tarifas y planificar sus viajes de forma inteligente.