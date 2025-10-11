Así llegan Independiente Rivadavia y Godoy Cruz

Independiente Rivadavia viene de igualar sin goles con Racing, en Avellaneda. Lleva cuatro partidos sin ganar, con una derrota y tres empates seguidos. El equipo dirigido por Alfredo Berti buscará lograr los tres puntos para acercarse al grupo de los ocho equipos que jugarán los octavos de final.

El equipo del Parque se ubica en el puesto 13° con 11 puntos. El otro objetivo es clasificar a una copa internacional por la tabla anual en la que suman 38 unidades.

Ribonetto- Walter Ribonetto es el conductor de Godoy Cruz.

Godoy Cruz viene de empatar 1 a 1 de local con Independiente de Avellaneda y acumula cuatro partidos sin ganar (una derrota y 3 empates) se ubica en el puesto 14° (9 puntos) de la Zona B. En la tabla anual ocupa el puesto 27, con 26 unidades.

La última vez que Independiente Rivadavia y Godoy Cruz jugaron en el Gargantini

El sábado 18 de mayo del 2024, el estadio Bautista Gargantini fue escenario del primer partido entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz en Primera, tras el ascenso de la Lepra en la temporada 2023. Allí gualaron sin goles.

El segundo partido de ambos en la elite del fútbol argentino se dio en el Malvinas Argentinas, el 5 de abril del 2025. El cotejo terminó 1 a 1, con los goles de Santino Andino para el Expreso, e Iván Villalba para la Lepra.

El historial entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz

Se han enfrentado en muchos partidos por la Liga Mendocina, Torneo del Interior, la Primera Nacional, y dos en primera división. En total fueron 172 ocasiones, con 87 victorias de Independiente Rivadavia, 43 de Godoy Cruz y 42 empates.

Ficha del partido y probables formaciones

Estadio: Bautista Gargantini

Árbitro: Damián Tello

Hora: 16.45

TV: ESPN Premium

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Matías Fernández, Tomás Bottari, Maxi Amarfil; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori Prieto.DT: Alfredo Berti.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Morán; Agustín Valverde, Pol Fernández, Vicente Poggi, Nicolás Fernández; Agustín Auzmendi y Luca Martínez Dupuy. DT: Walter Ribonetto.