futbol-independiente rivadavia-godoy cruz.jpg Independiente Rivadavia y Godoy Cruz Antonio Tomba se verán las caras por tercera vez en Primera. La Lepra recibe al Tomba este domingo a las 16.45.

Cómo llegan Independiente Rivadavia y Godoy Cruz al derby del Torneo Clausura

Independiente llega a este duelo con 11 unidades y en 13° puesto buscando ingresar al reducido. Los Azules tienen además el difícil compromiso por las semifinales de la Copa Argentina, nada menos que frente a River Plate, el 25 de octubre en sede a designar. En la tabla anual los de Alfredo Berti están a cinco puntos de meterse en la Copa Sudamericana 2026.

Cerca del final (adicionaron 7 minutos) los del Parque perdieron a un jugador importante, el volante Mauricio Cardillo, expulsado por doble amarilla.

Por el lado del Tomba, las cosas están más complicadas, ya que la mala campaña en el certamen local, jugado en simultáneo con la Copa Sudamericana, donde quedó eliminado en octavos de final contra Atlético Mineiro. Los de Walter Ribonetto vienen de empatar de local con Independiente de Avellaneda (1 a 1) y marcha penúltimo en el Grupo B, con 9 unidades.

En el Tomba podrían estar ausentes por lesión el volante Pol Fernández, y el zaguero paraguayo Juan Escobar.