Independiente Rivadavia juega este domingo el clásico con Godoy Cruz en el estadio Bautista Gargantini, por la 12ª fecha del Torneo Clausura.

Luego de enfrentar este lunes a Racing e igualar 0 a 0 en Avellaneda por la 11ª fecha del Clausura, Independiente Rivadavia tiene un compromiso con doble importancia: luchar para entrar en playoffs, entrando entre los primeros ocho de la Zona A; y la otra, el duelo de mendocinos, recibiendo en el Parque al necesitado Godoy Cruz.

El derby mendocino en la Liga Profesional, la máxima categoría del fútbol argentino, será el tercer encuentro entre ambos, y se juega el próximo domingo (12) a las 16.45 por la 12ª fecha del Torneo Clausura en el estadio Bautista Gargantini.

El primer enfrentamiento en Primera fue el 18 de mayo del año pasado, en el estadio Gargantini, con igualdad en cero. Este año, en el Torneo Apertura, el 5 de abril igualaron 1 a 1 en el Malvinas, con goles de Santino Andino (Tomba) e Iván Villalba (Lepra).

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz Antonio Tomba se verán las caras por tercera vez en Primera. La Lepra recibe al Tomba este domingo a las 16.45.

Cómo llegan Independiente Rivadavia y Godoy Cruz al derby del Torneo Clausura

Independiente llega a este duelo con 11 unidades y en 13° puesto buscando ingresar al reducido. Los Azules tienen además el difícil compromiso por las semifinales de la Copa Argentina, nada menos que frente a River Plate, el 25 de octubre en sede a designar. En la tabla anual los de Alfredo Berti están a cinco puntos de meterse en la Copa Sudamericana 2026.

Cerca del final (adicionaron 7 minutos) los del Parque perdieron a un jugador importante, el volante Mauricio Cardillo, expulsado por doble amarilla.

Por el lado del Tomba, las cosas están más complicadas, ya que la mala campaña en el certamen local, jugado en simultáneo con la Copa Sudamericana, donde quedó eliminado en octavos de final contra Atlético Mineiro. Los de Walter Ribonetto vienen de empatar de local con Independiente de Avellaneda (1 a 1) y marcha penúltimo en el Grupo B, con 9 unidades.

En el Tomba podrían estar ausentes por lesión el volante Pol Fernández, y el zaguero paraguayo Juan Escobar.

